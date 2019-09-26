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    Главная / Торги / Изготовление деталей по чертежам Заказчика для нужд ПАО «НПП «Импульс».

    Изготовление деталей по чертежам Заказчика для нужд ПАО «НПП «Импульс».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921720Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление деталей по чертежам Заказчика для нужд ПАО «НПП «Импульс».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921720

    Уникальный номер закупки

    ПО_035-2019-ОЗ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление деталей по чертежам Заказчика для нужд ПАО «НПП «Импульс».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 13:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная карта

    Чертежи

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    публичное акционерное общество Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 499 608-18-14

    Факс

    +7 495 781-26-93

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касперов Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление деталей по чертежам Заказчика для нужд ПАО «НПП «Импульс».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921720Подведение итогов не позднее Изготовление деталей по чертежам Заказчика для нужд ПАО «НПП «Импульс».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление деталей по чертежам Заказчика для нужд ПАО «НПП «Импульс».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ПРЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ПРЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ПРЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «публичное акционерное общество Импульс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПП Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии с ПРЗ"

    Кол-во: 0

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