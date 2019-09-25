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Номер извещения
31908308802
Уникальный номер закупки
33-ЗП
Наименование закупки
Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-490 секции шин №2, руб. 10, расположенной по адресу: РМ, г. Саранск, в районе ул. Гожувская, 41В
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 13:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Почтовый адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Контактный телефон
+7 8342 35-77-87
Факс
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Адрес электронной почты
oziletp@tfwatt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маслова Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Саранск
Закупки и тендеры Работы строительные по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и телекоммуникаций
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Работы по строительству КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-490 секции шин №2, руб. 10, расположенной по адресу: РМ. Г. Саранск, в районе ул. Гожувская, 41В
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-490 секции шин №2, руб. 10, расположенной по адресу: РМ. Г. Саранск, в районе ул. Гожувская, 41В
Начальная цена
1 376 679,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказания услуг - РМ, г. Саранск, в районе ул. Гожувская, 41ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТФ ВАТТ
Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ
Адрес местонахождения
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
42.22.22
42.22.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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