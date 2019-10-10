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    Главная / Торги / Труба 820*10

    Труба 820*10

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 12:0010.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921716Дата и время окончания срока приема заявок Труба 820*10Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921716

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Труба 820*10

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 13:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ГП921716

    Договор спецификация приложения

    Техническое задание (Приложение №2 к ЗД)

    ГП921716_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    395-66-96102

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Evgeniya.Kolobova@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобова Евгения Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Труба 820*10

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2019 12:00 GMT +310.10.2019 12:0010.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921716Дата и время окончания срока приема заявок Труба 820*10Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2019 13:0027.12.2019 13:0027.12.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921716Подведение итогов не позднее Труба 820*10Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    27.12.201927.12.2019 13:0027.12.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921716Подведение итогов не позднее Труба 820*10Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба 820*10

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. Возможна поставка аналогов, при соблюдении тех. характеристик и размеров товара. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя г. Железногорск-Илимский Иркутская область, ул. Промышленная, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя. Включает все расходы по растаможиванию, упаковке и доставке товара до склада Покупателя Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, 5

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13

    Трубы круглого сечения прочие стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.2

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ГП921716

    17.09.2019

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/555364/name/5e28f490d31280.97175168

    23.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стальная сварная прямошовная 820*10, тип 3-820-10-к52 сталь 09г2с"

    Кол-во: 2500

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