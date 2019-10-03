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Номер извещения
31908308937
Уникальный номер закупки
72
Наименование закупки
Поставка профилей алюминиевых
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 14:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Контактный телефон
+7 8332 66-40-28
Факс
+7 8332 66-40-64
Адрес электронной почты
zakupki@kmp43.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Наталья Михайловна
Место рассмотрения предложений
610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка профилей алюминиевых
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908308937Дата и время окончания срока приема заявок Поставка профилей алюминиевых610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.2019 10:0008.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908308937Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка профилей алюминиевых610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Дата и время проведения
09.10.2019 10:0009.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908308937Дата и время проведения Поставка профилей алюминиевых610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Подведение итогов не позднее
09.10.2019 20:0009.10.2019 20:0009.10.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908308937Подведение итогов не позднее Поставка профилей алюминиевых610047, РФ, г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка профилей алюминиевых
Начальная цена
616 183,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание») – 900 кг. Допустимое отклонение количества каждого наименования продукции не должно превышать +10% (десяти процентов) от количества продукции указанного в Спецификации (приложение к проекту договора (в разделе V «Проект договора»).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка продукции производится покупателю по адресу: город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
24.42.22.130
24.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 900
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