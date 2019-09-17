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Номер извещения
31908308597
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для буровой установки Christensen140 для нужд АО «Сибирское ПГО»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 13:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
Почтовый адрес
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
Контактный телефон
+7 391 201-87-60
Факс
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Адрес электронной почты
KovalevaID@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева И. Д.
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для буровой установки Christensen140
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для буровой установки Christensen140
Начальная цена
1 787,58
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
39 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Красноярский край, с. Есаулово, ул. Ворошилова, д. 11АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБИРСКОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО
Адрес местонахождения
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 39
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