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Номер извещения
31908308552
Уникальный номер закупки
НКО-034-19
Наименование закупки
Поставка подшипников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
Почтовый адрес
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Контактный телефон
+7 818 269-86-76
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@arhvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Михаил Валентинович
Место рассмотрения предложений
Архангельск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка подшипников
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 09:00 GMT +327.09.2019 09:0027.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908308552Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипниковАрхангельск
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 09:0027.09.2019 09:0027.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908308552Дата и время вскрытия заявок Поставка подшипниковАрхангельск
Подведение итогов не позднее
26.11.2019 09:0026.11.2019 09:0026.11.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908308552Подведение итогов не позднее Поставка подшипниковАрхангельск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подшипников
Начальная цена
204 586,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
28.15.1
28.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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