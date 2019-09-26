Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства индивидуальной защиты"

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Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Брюки мужские летние" Кол-во: 60

"Позиция 2" "Куртка мужская летняя" Кол-во: 60

"Позиция 3" "Куртка мужская утепленная" Кол-во: 20

"Позиция 4" "Куртка мужская зимняя" Кол-во: 30

"Позиция 5" "Костюм мужской летний из АЭС тканей с МВО свойствами (костюм для рабочих профессий)" Кол-во: 480

"Позиция 6" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты" Кол-во: 35

"Позиция 7" "Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ОПЗ" Кол-во: 10

"Позиция 8" "Жилет сигнальный" Кол-во: 450

"Позиция 9" "Рубашка" Кол-во: 800

"Позиция 10" "Белье нательное" Кол-во: 31

"Позиция 11" "Костюм мужской утепленный" Кол-во: 140

"Позиция 12" "Костюм женский для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 10

"Позиция 13" "Плащ влагозащитный" Кол-во: 120