Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все обязательства Поставщика по поставке оборудования Покупателю должны быть исполнены не позднее 40 (сорока) календарных дней с момента заключения договора, но не ранее чем 30 календарных дней с момента заключения договора. Досрочная поставка оборудования разрешается с согласия Покупателя.