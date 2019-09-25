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Номер извещения
ГП933322
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение услуг по лидерному бурению по адресу: Мурманская обл, пос. Белокаменка.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 17:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
Почтовый адрес
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 142
Факс
+7 499 724-20-20
Адрес электронной почты
neretin_a@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Неретин Александр Не
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение услуг по лидерному бурению по адресу: Мурманская обл, пос. Белокаменка.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2019 12:00 GMT +325.09.2019 12:0025.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933322Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение услуг по лидерному бурению по адресу: Мурманская обл, пос. Белокаменка.Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2019 11:0030.09.2019 11:0030.09.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933322Подведение итогов не позднее Выполнение услуг по лидерному бурению по адресу: Мурманская обл, пос. Белокаменка.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение услуг по лидерному бурению по адресу: Мурманская обл, пос. Белокаменка.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Неретин Александр Андреевич, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.142) , e-mail: neretin_a@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказания услуг - Мурманская обл, п. БелокаменкаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «МРТС»
Все закупки и тендеры АО «МРТС»
Адрес местонахождения
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
43.13.10.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4075
Кол-во: 13460
Кол-во: 205
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