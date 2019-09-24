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Номер извещения
ГП921713
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка осциллографов Rohde&Schwarz
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 13:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, 10, строение 1
Почтовый адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, 10, строение 1
Контактный телефон
+7 495 788-00-07 доб. 3364
Факс
+7 495 788-00-07
Адрес электронной почты
VLavrentyev@aorti.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврентьев Виталий Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка осциллографов Rohde&Schwarz
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2019 16:00 GMT +324.09.2019 16:0024.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921713Дата и время окончания срока приема заявок поставка осциллографов Rohde&SchwarzМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2019 16:0024.09.2019 16:0024.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921713Дата и время вскрытия заявок поставка осциллографов Rohde&SchwarzМосква
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 16:0010.10.2019 16:0010.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921713Подведение итогов не позднее поставка осциллографов Rohde&SchwarzМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка осциллографов Rohde&Schwarz
Начальная цена
149 045,72
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, 10, строение 1
26.51.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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