www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908313295
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Наземное обслуживание рейсов (Берлин, Федеративная Республика Германия)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 14:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 7250
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков М. С.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Наземное обслуживание рейсов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 10:00 GMT +303.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908313295Дата и время окончания срока приема заявок Наземное обслуживание рейсовСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 10:0003.10.2019 10:0003.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908313295Дата и время вскрытия заявок Наземное обслуживание рейсовСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.10.2019 17:0009.10.2019 17:0009.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908313295Подведение итогов не позднее Наземное обслуживание рейсовСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Наземное обслуживание рейсов
Начальная цена
6 840 000,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Международный аэропорт Берлин-Шёнефельд (SXF), ГерманияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
52.23.19.190
52.23.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.