Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Порядок осуществления расчетов: При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар (либо партию Товара) в течение 30 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам указанным в Договоре. Условия и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 1 партия: Срок поставки: не более 30 календарных дней с даты получения Заявки на поставку соответствующей партии Товара (Заявка на 1 партию в объеме 480 км подается в течение 1 дня с даты заключения договора; 2 партия: Срок поставки: не более 30 календарных дней с даты получения Заявки на поставку соответствующей партии Товара (Заявка на 2 партию в объеме 490 км подается в 1 квартале 2020 года).