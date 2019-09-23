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Номер извещения
ГП921731
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка станций озонирования воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 14:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4188
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
a.peshkov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пешков Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Станции озонирования воды.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2019 16:00 GMT +323.09.2019 16:0023.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921731Дата и время окончания срока приема заявок Станции озонирования воды.Москва
Подведение итогов не позднее
09.10.2019 15:0009.10.2019 15:0009.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921731Подведение итогов не позднее Станции озонирования воды.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Станции озонирования воды.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
42.21.13.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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