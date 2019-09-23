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    Главная / Торги / Поставка станций озонирования воды

    Поставка станций озонирования воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2019 16:0023.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921731Дата и время окончания срока приема заявок Станции озонирования воды.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921731

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка станций озонирования воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТКП

    Документация о запросе цен

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4188

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.peshkov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пешков Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Станции озонирования воды.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2019 16:00 GMT +323.09.2019 16:0023.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921731Дата и время окончания срока приема заявок Станции озонирования воды.Москва

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2019 15:0009.10.2019 15:0009.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921731Подведение итогов не позднее Станции озонирования воды.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.10.201909.10.2019 15:0009.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921731Подведение итогов не позднее Станции озонирования воды.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Станции озонирования воды.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    42.21.13.190

    Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модификация (1) – озоностойкая система смешивания"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Станция озонирования воды ОЗО-В80"

    Кол-во: 2

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    12.03.2020 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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