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Номер извещения
ГП921816
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка насосной станций для приема и выдачи дизельного топлива для нужд объекта "Аэропорт Утренний".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.09.2019 20:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14345
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
aleksandr.kurus@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курусь Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка насосной станций для приема и выдачи дизельного топлива для нужд объекта "Аэропорт Утренний".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:00 GMT +304.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921816Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосной станций для приема и выдачи дизельного топлива для нужд объекта "Аэропорт Утренний".Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 10:0004.10.2019 10:0004.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921816Дата и время вскрытия заявок Поставка насосной станций для приема и выдачи дизельного топлива для нужд объекта "Аэропорт Утренний".Москва
Подведение итогов не позднее
27.03.2020 12:3027.03.2020 12:3027.03.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921816Подведение итогов не позднее Поставка насосной станций для приема и выдачи дизельного топлива для нужд объекта "Аэропорт Утренний".Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосной станций для приема и выдачи дизельного топлива для нужд объекта "Аэропорт Утренний".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией запроса предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией запроса предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
28.13.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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