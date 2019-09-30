Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104

    Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921718Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104ПермьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921718

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 13:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание на проведение работ по благоустройству

    Генеральный план

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЛЭК
    Все закупки и тендеры ФЛЭК

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Почтовый адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Контактный телефон

    +7 342 294-62-90 доб. 5023

    Факс

    +7 342 294-62-93

    Адрес электронной почты

    U.kostakov@flek.pnsh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костаков Юрий Не

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921718Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2019 10:0030.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921718Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104Пермь

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921718Подведение итогов не позднее Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104Пермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.201901.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921718Подведение итогов не позднее Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Г. Пермь, ул. Промышленная, д. 104Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поэтапная оплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЛЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФЛЭК
    Все закупки и тендеры ФЛЭК

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП124343
    Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению объектов «НП ЮУ ДНС с УПСВ: Установка факельная УМФ-2,0/35 (поз.13)» инв. №Т00016831, «НП ЦУ ЦПС: Хозяйство факельное (поз. 13): Факел аварийного сжигания газа» инв. №Т0014340
    Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению объектов «НП ЮУ ДНС с...
    574302
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО МЗИК
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211072155
    Выполнение работ по устройству компресcорной в/о 14-15/Ч-Щ в корпусе 9, цехе 37, ПАО "МЗИК"
    Выполнение работ по устройству компресcорной в/о 14-15/Ч-Щ в корпусе 9, цехе 37, ПАО "МЗИК"
    592183
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    999 008
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211070886
    Выполнение работ по текущему ремонту элементов доступности для маломобильных групп населения объектов АО «Международный аэропорт Сочи».
    Выполнение работ по текущему ремонту элементов доступности для маломобильных групп населения...
    591997
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    4 876 543
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО МЗИК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211067736
    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АБК корпуса №96, ремонт наружной пожарной лестницы и помещений, ПАО "МЗИК"
    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АБК корпуса №96, ремонт наружной пожарной...
    591586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 689306,93 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    34 465 347
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП016075
    Выполнение работ по монтажу и обвязке теплообменников горизонтальных
    Выполнение работ по монтажу и обвязке теплообменников горизонтальных
    341530
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.04.2020 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    БААЙ ОРУН
    Запрос предложений № ГП814168
    Выполнение работ по изготовлению материалов, необходимых для изготовления сруба Бани, согласно представленному проекту МШСС.03.01
    Выполнение работ по изготовлению материалов, необходимых для изготовления сруба Бани, согласно...
    139605
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.03.2018 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП048261
    Выполнение работ по предмонтажной подготовке запорно-регулирующей аппаратуры на объекте Магистральный газопровод "Сила Сибири" Участок "Ковыкта - Чаянда"
    Выполнение работ по предмонтажной подготовке запорно-регулирующей аппаратуры на объекте...
    428434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.02.2021 13:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить