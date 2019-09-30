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Номер извещения
ГП921718
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 13:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Почтовый адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Контактный телефон
+7 342 294-62-90 доб. 5023
Факс
+7 342 294-62-93
Адрес электронной почты
U.kostakov@flek.pnsh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костаков Юрий Не
Место рассмотрения предложений
Пермь
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921718Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104Пермь
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 10:0030.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921718Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104Пермь
Подведение итогов не позднее
01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921718Подведение итогов не позднее Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104Пермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по благоустройству территории УПР ООО "ФЛЭК" г. Пермь, ул. промышленная, д. 104
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Г. Пермь, ул. Промышленная, д. 104Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
43.99.90.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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