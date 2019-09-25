Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка теплоизоляции

    Закупка теплоизоляции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 10:3025.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921794Дата и время окончания срока приема заявок закупка теплоизоляционных изделий для УМВГКМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921794

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка теплоизоляции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4451

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.dakhno@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дахно Дарья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка теплоизоляционных материалов для Опорной Базы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2019 11:00 GMT +325.09.2019 11:0025.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921794Дата и время окончания срока приема заявок Закупка теплоизоляционных материалов для Опорной БазыМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 13:0018.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921794Подведение итогов не позднее Закупка теплоизоляционных материалов для Опорной БазыМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921794Подведение итогов не позднее Закупка теплоизоляционных материалов для Опорной БазыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка теплоизоляционных материалов для Опорной Базы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - силами Покупателя путем самовывоза продукции со склада Поставщика. Упаковка для транспортировки, погрузочные работы и указание габаритов, веса продукции должны быть включены в направленное ТКП. - силами поставщика по адресу: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    23.99.19.111

    Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита ROCKWOOL РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000.600.150 ТУ 5762-005-45757203-99"

    Кол-во: 245

    "Позиция 2"

    "Плита ROCKWOOL РУФ БАТТС В ОПТИМА 1000.600.50 ТУ 5762-005-45757203-99"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Плита ROCKWOOL РУФ БАТТС В ОПТИМА 1000.600.200 ТУ 5762-005-45757203-99"

    Кол-во: 190

    "Позиция 4"

    "Плита ROCKWOOL РУФ БАТТС В ОПТИМА 1000.600.50 ТУ 5762-005-45757203-99"

    Кол-во: 57.28

    "Позиция 5"

    "Плита ROCKWOOL РУФ БАТТС В ОПТИМА 1000.600.200 ТУ 5762-005-45757203-99"

    Кол-во: 60

    Лот 2

    Закупка теплоизоляционных изделий для УМВГК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2019 10:30 GMT +325.09.2019 10:3025.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921794Дата и время окончания срока приема заявок закупка теплоизоляционных изделий для УМВГКМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 13:0018.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921794Подведение итогов не позднее закупка теплоизоляционных изделий для УМВГКМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921794Подведение итогов не позднее закупка теплоизоляционных изделий для УМВГКМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка теплоизоляционных изделий для УМВГК

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - путем самовывоза продукции со склада Поставщика. Упаковка для транспортировки, погрузочные работы и указание габаритов, веса продукции должны быть включены в направленное ТКП. - силами поставщика по адресу: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    23.99.19.111

    Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-57.70 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем, без фольги"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-57.60 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем, без фольги"

    Кол-во: 96

    "Позиция 3"

    "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.57.70 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 95.1

    "Позиция 4"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100-169.50.1000 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 34.753

    "Позиция 5"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100-102.50.1000 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 43.303

    "Позиция 6"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100-102.50.1000 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 1.054

    "Позиция 7"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.89.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 211.191

    "Позиция 8"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.89.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 4.859

    "Позиция 9"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.70.80 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 0.254

    "Позиция 10"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.70.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 1.339

    "Позиция 11"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.70.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 11.7

    "Позиция 12"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.42.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 0.515

    "Позиция 13"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.32.60 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 2.497

    "Позиция 14"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.32.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 52.094

    "Позиция 15"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.32.50 ТУ 5762-038-45757203-13 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 2.395

    "Позиция 16"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.219.70 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 0.103

    "Позиция 17"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.219.60 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 0.206

    "Позиция 18"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.219.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 334.44

    "Позиция 19"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.219.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 6.75

    "Позиция 20"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.219.100 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 0.721

    "Позиция 21"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.169.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 0.059

    "Позиция 22"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.169.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 12.843

    "Позиция 23"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.159.80 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 136.22

    "Позиция 24"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.159.60 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 0.429

    "Позиция 25"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.159.60 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 34.148

    "Позиция 26"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.159.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 19.893

    "Позиция 27"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.159.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 74.772

    "Позиция 28"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.159.100 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 21.362

    "Позиция 29"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.108.80 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 0.103

    "Позиция 30"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.108.80 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 0.108

    "Позиция 31"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.108.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 1.996

    "Позиция 32"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.102.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 2.814

    "Позиция 33"

    "Плиты из каменной ваты RОСКWООL ПЛАСТЕР БАТТС толщиной 50мм"

    Кол-во: 0.75

    "Позиция 34"

    "Плита минераловатная ROCKWOOL CONLIT SL 150 толщ.30мм ТУ 5762-050-45757203-15"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 35"

    "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.50мм ТУ 5762-050-45757203-15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.30мм ТУ 5762-004-45757203-99"

    Кол-во: 0.288

    "Позиция 37"

    "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.140мм ТУ 5762-004-45757203-99"

    Кол-во: 45

    "Позиция 38"

    "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.140мм ТУ 5762-004-45757203-99"

    Кол-во: 45

    "Позиция 39"

    "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.140мм ТУ 5762-004-45757203-99"

    Кол-во: 45

    "Позиция 40"

    "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.120мм ТУ 5762-004-45757203-99"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 41"

    "Плита ROCKWOOL FT BARRIER 1000.600.30 ТУ 5762-021-45757203-2006"

    Кол-во: 1.41

    "Позиция 42"

    "Маты ТЕХ МАТ-5000.1000.60 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 1.469

    "Позиция 43"

    "Маты ТЕХ МАТ-5000.1000.60 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 58.359

    "Позиция 44"

    "Маты ТЕХ МАТ-5000.1000.60 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 10.666

    "Позиция 45"

    "Маты ТЕХ МАТ-5000.1000.60 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 0.047

    "Позиция 46"

    "Маты ТЕХ МАТ-5000.1000.50 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 0.65

    "Позиция 47"

    "Маты ТЕХ МАТ-5000.1000.50 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 6.956

    "Позиция 48"

    "Маты ТЕХ МАТ-5000.1000.50 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 0.121

    "Позиция 49"

    "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.90 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 9.56

    "Позиция 50"

    "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.90 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 0.345

    "Позиция 51"

    "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.90 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 52"

    "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.80 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 1.365

    "Позиция 53"

    "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.80 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 44.338

    "Позиция 54"

    "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.80 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 0.504

    "Позиция 55"

    "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.70 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 0.024

    "Позиция 56"

    "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.70 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 0.18

    "Позиция 57"

    "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.70 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 0.644

    "Позиция 58"

    "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.70 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool"

    Кол-во: 0.156

    "Позиция 59"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.108.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 76.068

    "Позиция 60"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.70.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 212.98

    "Позиция 61"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.70.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 496.881

    "Позиция 62"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.57.80 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 6.816

    "Позиция 63"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.57.60 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 0.853

    "Позиция 64"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.57.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 19.29

    "Позиция 65"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.57.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 67.541

    "Позиция 66"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.57.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 1.194

    "Позиция 67"

    "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.57.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем"

    Кол-во: 129.79

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ПРОМСТРОЙ
    Попозиционная № ГП225995
    Поставка утеплителя
    Поставка утеплителя
    593074
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ПРОМСТРОЙ
    Попозиционная № ГП225593
    Поставка кровельной теплоизоляции Rockwool
    Поставка кровельной теплоизоляции Rockwool
    591704
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049668
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку Гидро-теплоизоляционных материалов для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-002-22).
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право...
    588715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 981 705
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Теплосеть
    Запрос (ценовых) котировок № 32111010335
    ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право заключения договора на поставку материалов для капитального ремонта для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год»: теплоизоляционные маты» (1 лот)».
    ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытой процедуры Запроса котировок в электронной форме «На право...
    582908
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    313 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    Мечел-Материалы
    Попозиционная № ГП213726
    Поставка теплоизоляционных изделий в адрес ПАО ЧМК
    Поставка теплоизоляционных изделий в адрес ПАО ЧМК
    589006
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП050220
    Продажа Плита теплоизоляционная из минеральной (каменной) ваты Rockwool в Новосибирской обл., г. Куйбышев
    Продажа Плита теплоизоляционная из минеральной (каменной) ваты Rockwool в Новосибирской обл.,...
    324664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2021 18:00(GMT+03:00)
    996 431
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить