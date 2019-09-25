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Номер извещения
ГП921794
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка теплоизоляции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4451
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
d.dakhno@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дахно Дарья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка теплоизоляционных материалов для Опорной Базы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2019 11:00 GMT +325.09.2019 11:0025.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921794Дата и время окончания срока приема заявок Закупка теплоизоляционных материалов для Опорной БазыМосква
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 13:0018.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921794Подведение итогов не позднее Закупка теплоизоляционных материалов для Опорной БазыМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка теплоизоляционных материалов для Опорной Базы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- силами Покупателя путем самовывоза продукции со склада Поставщика. Упаковка для транспортировки, погрузочные работы и указание габаритов, веса продукции должны быть включены в направленное ТКП. - силами поставщика по адресу: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
23.99.19.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 245
Кол-во: 24
Кол-во: 190
Кол-во: 57.28
Кол-во: 60
Закупка теплоизоляционных изделий для УМВГК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2019 10:30 GMT +325.09.2019 10:3025.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921794Дата и время окончания срока приема заявок закупка теплоизоляционных изделий для УМВГКМосква
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 13:0018.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921794Подведение итогов не позднее закупка теплоизоляционных изделий для УМВГКМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка теплоизоляционных изделий для УМВГК
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- путем самовывоза продукции со склада Поставщика. Упаковка для транспортировки, погрузочные работы и указание габаритов, веса продукции должны быть включены в направленное ТКП. - силами поставщика по адресу: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
23.99.19.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 96
Кол-во: 95.1
Кол-во: 34.753
Кол-во: 43.303
Кол-во: 1.054
Кол-во: 211.191
Кол-во: 4.859
Кол-во: 0.254
Кол-во: 1.339
Кол-во: 11.7
Кол-во: 0.515
Кол-во: 2.497
Кол-во: 52.094
Кол-во: 2.395
Кол-во: 0.103
Кол-во: 0.206
Кол-во: 334.44
Кол-во: 6.75
Кол-во: 0.721
Кол-во: 0.059
Кол-во: 12.843
Кол-во: 136.22
Кол-во: 0.429
Кол-во: 34.148
Кол-во: 19.893
Кол-во: 74.772
Кол-во: 21.362
Кол-во: 0.103
Кол-во: 0.108
Кол-во: 1.996
Кол-во: 2.814
Кол-во: 0.75
Кол-во: 1.3
Кол-во: 4
Кол-во: 0.288
Кол-во: 45
Кол-во: 45
Кол-во: 45
Кол-во: 0.7
Кол-во: 1.41
Кол-во: 1.469
Кол-во: 58.359
Кол-во: 10.666
Кол-во: 0.047
Кол-во: 0.65
Кол-во: 6.956
Кол-во: 0.121
Кол-во: 9.56
Кол-во: 0.345
Кол-во: 0.003
Кол-во: 1.365
Кол-во: 44.338
Кол-во: 0.504
Кол-во: 0.024
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.644
Кол-во: 0.156
Кол-во: 76.068
Кол-во: 212.98
Кол-во: 496.881
Кол-во: 6.816
Кол-во: 0.853
Кол-во: 19.29
Кол-во: 67.541
Кол-во: 1.194
Кол-во: 129.79
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