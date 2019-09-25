Закупка теплоизоляционных изделий для УМВГК

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Закупка теплоизоляционных изделий для УМВГК

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Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- путем самовывоза продукции со склада Поставщика. Упаковка для транспортировки, погрузочные работы и указание габаритов, веса продукции должны быть включены в направленное ТКП. - силами поставщика по адресу: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212 Рассчитать логистику >

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Требования к документации

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-57.70 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем, без фольги" Кол-во: 10

"Позиция 2" "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-57.60 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем, без фольги" Кол-во: 96

"Позиция 3" "Цилиндр навивной Rockwool 150 Ц-1000.57.70 ТУ 5762-038-45757203-13 из минеральной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 95.1

"Позиция 4" "Цилиндр навивной Rockwool 100-169.50.1000 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 34.753

"Позиция 5" "Цилиндр навивной Rockwool 100-102.50.1000 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 43.303

"Позиция 6" "Цилиндр навивной Rockwool 100-102.50.1000 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 1.054

"Позиция 7" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.89.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 211.191

"Позиция 8" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.89.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 4.859

"Позиция 9" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.70.80 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 0.254

"Позиция 10" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.70.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 1.339

"Позиция 11" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.70.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 11.7

"Позиция 12" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.42.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 0.515

"Позиция 13" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.32.60 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 2.497

"Позиция 14" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.32.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 52.094

"Позиция 15" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.32.50 ТУ 5762-038-45757203-13 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 2.395

"Позиция 16" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.219.70 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 0.103

"Позиция 17" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.219.60 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 0.206

"Позиция 18" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.219.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 334.44

"Позиция 19" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.219.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 6.75

"Позиция 20" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.219.100 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 0.721

"Позиция 21" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.169.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 0.059

"Позиция 22" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.169.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 12.843

"Позиция 23" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.159.80 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 136.22

"Позиция 24" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.159.60 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 0.429

"Позиция 25" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.159.60 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 34.148

"Позиция 26" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.159.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 19.893

"Позиция 27" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.159.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 74.772

"Позиция 28" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.159.100 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 21.362

"Позиция 29" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.108.80 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 0.103

"Позиция 30" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.108.80 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 0.108

"Позиция 31" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.108.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 1.996

"Позиция 32" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.102.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 2.814

"Позиция 33" "Плиты из каменной ваты RОСКWООL ПЛАСТЕР БАТТС толщиной 50мм" Кол-во: 0.75

"Позиция 34" "Плита минераловатная ROCKWOOL CONLIT SL 150 толщ.30мм ТУ 5762-050-45757203-15" Кол-во: 1.3

"Позиция 35" "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.50мм ТУ 5762-050-45757203-15" Кол-во: 4

"Позиция 36" "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.30мм ТУ 5762-004-45757203-99" Кол-во: 0.288

"Позиция 37" "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.140мм ТУ 5762-004-45757203-99" Кол-во: 45

"Позиция 38" "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.140мм ТУ 5762-004-45757203-99" Кол-во: 45

"Позиция 39" "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.140мм ТУ 5762-004-45757203-99" Кол-во: 45

"Позиция 40" "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.120мм ТУ 5762-004-45757203-99" Кол-во: 0.7

"Позиция 41" "Плита ROCKWOOL FT BARRIER 1000.600.30 ТУ 5762-021-45757203-2006" Кол-во: 1.41

"Позиция 42" "Маты ТЕХ МАТ-5000.1000.60 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 1.469

"Позиция 43" "Маты ТЕХ МАТ-5000.1000.60 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 58.359

"Позиция 44" "Маты ТЕХ МАТ-5000.1000.60 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 10.666

"Позиция 45" "Маты ТЕХ МАТ-5000.1000.60 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 0.047

"Позиция 46" "Маты ТЕХ МАТ-5000.1000.50 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 0.65

"Позиция 47" "Маты ТЕХ МАТ-5000.1000.50 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 6.956

"Позиция 48" "Маты ТЕХ МАТ-5000.1000.50 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 0.121

"Позиция 49" "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.90 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 9.56

"Позиция 50" "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.90 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 0.345

"Позиция 51" "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.90 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 0.003

"Позиция 52" "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.80 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 1.365

"Позиция 53" "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.80 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 44.338

"Позиция 54" "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.80 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 0.504

"Позиция 55" "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.70 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 0.024

"Позиция 56" "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.70 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 0.18

"Позиция 57" "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.70 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 0.644

"Позиция 58" "Маты ТЕХ МАТ-4000.1000.70 ТУ 5762-050-45757203-15 Rockwool" Кол-во: 0.156

"Позиция 59" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.108.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 76.068

"Позиция 60" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.70.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 212.98

"Позиция 61" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.70.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 496.881

"Позиция 62" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.57.80 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 6.816

"Позиция 63" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.57.60 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 0.853

"Позиция 64" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.57.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 19.29

"Позиция 65" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.57.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 67.541

"Позиция 66" "Цилиндр навивной Rockwool 100 1000.57.50 ТУ 5762-050-45757203-15 из каменной ваты на синтетическом связующем" Кол-во: 1.194