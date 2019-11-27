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    Главная / Торги / Запрос предложений. Аккумуляторная батарея.

    Запрос предложений. Аккумуляторная батарея.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2019 12:3027.11.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945123Дата и время окончания срока приема заявок Аккумяляторная батарея 32ТН-450-У2.БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945123

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Аккумуляторная батарея.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 12:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Док-я

    ТЗ

    Спец-я

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68734

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    ashishkin@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкин Алексей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Аккумяляторная батарея 32ТН-450-У2.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.11.2019 12:30 GMT +327.11.2019 12:3027.11.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945123Дата и время окончания срока приема заявок Аккумяляторная батарея 32ТН-450-У2.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 12:3029.11.2019 12:3029.11.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945123Подведение итогов не позднее Аккумяляторная батарея 32ТН-450-У2.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 12:3029.11.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945123Подведение итогов не позднее Аккумяляторная батарея 32ТН-450-У2.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аккумяляторная батарея 32ТН-450-У2.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.20.23.190

    Батареи аккумуляторные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумяляторная батарея 32ТН-450-У2."

    Кол-во: 1

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