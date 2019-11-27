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Номер извещения
ГП945123
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Аккумуляторная батарея.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68734
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
ashishkin@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишкин Алексей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аккумяляторная батарея 32ТН-450-У2.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.11.2019 12:30 GMT +327.11.2019 12:3027.11.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945123Дата и время окончания срока приема заявок Аккумяляторная батарея 32ТН-450-У2.Белорецкий
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 12:3029.11.2019 12:3029.11.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945123Подведение итогов не позднее Аккумяляторная батарея 32ТН-450-У2.Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аккумяляторная батарея 32ТН-450-У2.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
27.20.23.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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