www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП921871
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оборудование для слива и налива сжиженных газов в авто и ж.-д. цистерны (стояки СУГ - 10 шт.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 14:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 347 246-33-80
Факс
{}
Адрес электронной почты
Bukharina@custom-eng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бухарина Любовь Михайловна
Место рассмотрения предложений
город Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Стояк СУГ - 10 шт. (согласно ОЛ) После проведения тендера заключение договора с Объемы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2019 10:30 GMT +323.09.2019 10:3023.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921871Дата и время окончания срока приема заявок Стояк СУГ - 10 шт. (согласно ОЛ) После проведения тендера заключение договора с Объемы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться.город Уфа
Подведение итогов не позднее
30.09.2019 16:0030.09.2019 16:0030.09.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921871Подведение итогов не позднее Стояк СУГ - 10 шт. (согласно ОЛ) После проведения тендера заключение договора с Объемы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться.город Уфа
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.09.201930.09.2019 16:0030.09.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921871Подведение итогов не позднее Стояк СУГ - 10 шт. (согласно ОЛ) После проведения тендера заключение договора с Объемы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться.город Уфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стояк СУГ - 10 шт. (согласно ОЛ) После проведения тендера заключение договора с Объемы, заявленные в данном запросе предложений, могут варьироваться.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка ТМЦ - Республика Башкортостан, город УфаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.