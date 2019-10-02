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    Главная / Торги / Закупка постельных принадлежностей и ветоши для нужд ООО "Эльгауголь".

    Закупка постельных принадлежностей и ветоши для нужд ООО "Эльгауголь".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933609Дата и время окончания срока приема заявок Закупка постельных принадлежностей и ветоши.НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933609

    Уникальный номер закупки

    2019-157

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка постельных принадлежностей и ветоши для нужд ООО "Эльгауголь".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2019 04:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Проект договора

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-07

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    olga.gorlova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Ольга Флавиевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка постельных принадлежностей и ветоши.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 11:00 GMT +302.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933609Дата и время окончания срока приема заявок Закупка постельных принадлежностей и ветоши.Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2019 11:0002.10.2019 11:0002.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933609Дата и время вскрытия заявок Закупка постельных принадлежностей и ветоши.Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 11:0030.11.2019 11:0030.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933609Подведение итогов не позднее Закупка постельных принадлежностей и ветоши.Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 11:0030.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933609Подведение итогов не позднее Закупка постельных принадлежностей и ветоши.Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка постельных принадлежностей и ветоши.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещению.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки ноябрь-декабрь 2019г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Контейнерные отправки • ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток) Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток»», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, д. 1, каб.102 в особых отметках указывать (с подачей на Верхний Улак - груз для ООО «Эльгауголь»). Отправка багажом • ст. Улак ДВ ЖД транспортная компания ООО «Продис-ДВ» (г.Благовещенск) любой вес и объем отправка через транспортные компании ООО «Азимут» и ООО «АЛК» - при условии, что одно место отгрузки не будет превышать 100 кг. и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    13.94.20.110

    Ветошь

    13.92.12.114

    Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    24.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ветошь обтирочная х/б для обезжиривания"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 2"

    "Подушка на синтепоне 70*70"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Матрац ватный 190*90"

    Кол-во: 400

    "Позиция 4"

    "Покрывало 1,5 спальное гобеленовое"

    Кол-во: 500

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    Закупки корпоративных заказчиков
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