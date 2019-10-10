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    Главная / Торги / Поставка СЗЧ для DAEWOO DS-106, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП269525)

    Поставка СЗЧ для DAEWOO DS-106, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП269525)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 12:0010.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908315767Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СЗЧ для автомобильной техники DAEWOO DS-106 ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908315767

    Уникальный номер закупки

    ГП269525

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка СЗЧ для DAEWOO DS-106, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП269525)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 08:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ВАЖНО!!! ФОРМЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ!!!

    Техническое задание

    Договор поставки

    Изменение в ЗД от 02.10.2019

    Закупочная документация

    Изменение к ЗД от 09.10.2019

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-53

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    spismennaya@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Письменная Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка СЗЧ для автомобильной техники DAEWOO DS-106

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201921.11.2019 12:0021.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908315767Подведение итогов не позднее Поставка СЗЧ для автомобильной техники DAEWOO DS-106 Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СЗЧ для автомобильной техники DAEWOO DS-106

    Начальная цена

    691 267,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно п. 2 Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, р.п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.132

    Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные накладки для барабанных и дисковых тормозов

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "96179397 Гайка колесная левая"

    Кол-во: 32

    "Позиция 2"

    "96179396 Гайка колесная правая"

    Кол-во: 32

    "Позиция 3"

    "96178200 Гайка колесной шпильки"

    Кол-во: 32

    "Позиция 4"

    "96172716 U Bolt-Spring, rear (Стремянка задняя)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "9081050500 Pin-Split (Шплинт)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "1094420020 Nut-Hex (Гайка корончатая)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "9513610330 Pin (Палец рессоры)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "96072119 Shackle A-Spring, rear (Серьга подвески)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "96199389 Bush-Rubber, S Type"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "96199388 Washer-Center Link (Шайба опорная)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "96723648 Bush (Втулка)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "96723258 Spring A-Leaf, front (Рессора передняя в сборе)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "9091505240 Washer-Spring (Шайба)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "96141829 Pin-Shock ABS front axle (Палец крепления амортизатора)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "96141828 Pin-Shock ABS front frame (Палец крепления амортизатора)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "9091128220 Nut-Hex (Гайка М22х1,5)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "9090310100 Nipple-Grease (Пресс-масленка)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "9081150500 Pin-Split (Шплинт)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "1094420020 Тге-Hex (Гайка корончатая)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "96141929 Washer (Шайба)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 21"

    "96094718 Pin-Leaf spring (Палец рессоры)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "96072018 Shackle A-Spring, front (Серьга подвески)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "96199387 Washer-E Type (Шайба)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "65.96501-0428 O-Ring (прокладка)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "96780468 Накладка фрикционная"

    Кол-во: 16

    "Позиция 26"

    "96359268 Шпилька колесная задняя левая"

    Кол-во: 16

    "Позиция 27"

    "96359267 Шпилька колесная задняя правая"

    Кол-во: 16

    "Позиция 28"

    "96359266 Шпилька колесная передняя левая"

    Кол-во: 16

    "Позиция 29"

    "96359265 Шпилька колесная передняя правая"

    Кол-во: 16

    "Позиция 30"

    "96723660 Bush (Втулка)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "96723274 Spring A-Leaf, rear (Рессора задняя в сборе)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "9091505240 Washer-Spring (Шайба)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "9991104240 Nut-Hex (Гайка)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "9091505180 Washer-Spring (Шайба)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "9991104180 Nut-Hex (Гайка)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "9091647180 Washer-Plan (Шайба)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "1516820280 Pin (Палец крепления амортизатора)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "96723161 Support A-rear (Кронштейн)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "9098402330 Nun (Гайка стремянки)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "96199390 Washer-S Type (Шайба опорная)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "9991104240 Nut-Hex (Гайка М24х2,0)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "96170572 U Bolt-Spring, front (Стремянка передняя)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "96199385 Washer-E Type (Шайба)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "96199386 Bush-Rubbtr (Втулка амортизатора)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "96748874 Shock Absorber A, front (Амортизатор передний в сборе)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "94831474 BEARING-PULLEY SIDE (подшипник)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "96780469 Накладка фрикционная"

    Кол-во: 16

    "Позиция 48"

    "96709744 Заклепка"

    Кол-во: 250

    "Позиция 49"

    "96748896 Shock Absorber A, rear (Амортизатор задний в сборе)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "65.10501-7001А Pump High Pressure (топливный насос высокого давления)"

    Кол-во: 1

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