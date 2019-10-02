Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты смсп, на право заключения договора на оказание услуг по ремонту кровли здания паровой котельной для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908317297 Уникальный номер закупки 18/ОПвИМЭ/0019 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений, участниками которого являются только субъекты смсп, на право заключения договора на оказание услуг по ремонту кровли здания паровой котельной для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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