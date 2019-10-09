Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка мягких разовых контейнеров (МКР), согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП269480)

    Поставка мягких разовых контейнеров (МКР), согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП269480)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908311951Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мягких разовых контейнеров (МКР)ВаниноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908311951

    Уникальный номер закупки

    ГП269480

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мягких разовых контейнеров (МКР), согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП269480)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2019 10:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки

    Техническое задание

    ВАЖНО!!! ФОРМЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ!!!

    Закупочная документация

    Изменение ЗД от 02.10

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-53

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    spismennaya@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Письменная Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Руды металлические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мягких разовых контейнеров (МКР)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.11.201920.11.2019 12:0020.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908311951Подведение итогов не позднее Поставка мягких разовых контейнеров (МКР)Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мягких разовых контейнеров (МКР)

    Начальная цена

    418 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно п. 2 Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    13.92.21.190

    Изделия упаковочные прочие из текстильных материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    13.92.2

    Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме одежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мягкий разовый контейнер (МКР)"

    Кол-во: 500

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить