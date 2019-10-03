www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908344151
Уникальный номер закупки
06
Наименование закупки
Поставка электроламп для нужд ОП АО "Электросеть" г. Орск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 07:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 3537 37-11-18
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Svetlana.Ivanchenko@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванченко Светлана Львовна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электроламп для нужд ОП АО"Электросеть" в г. Орске
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электроламп для нужд ОП АО"Электросеть" в г. Орске
Начальная цена
212 560,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
27.40.2
27.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 45
Кол-во: 90
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 75
Кол-во: 100
Кол-во: 450
Кол-во: 60
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.