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    Главная / Торги / Поставка электроламп для нужд ОП АО "Электросеть" г. Орск

    Поставка электроламп для нужд ОП АО "Электросеть" г. Орск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908344151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроламп для нужд ОП АО"Электросеть" в г. ОрскеМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908344151

    Уникальный номер закупки

    06

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электроламп для нужд ОП АО "Электросеть" г. Орск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 07:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    зд

    1л.ЗД

    ДОГОВОР

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Юридический адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Почтовый адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Контактный телефон

    +7 3537 37-11-18

    Факс

    +7 38475 3-20-89

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Ivanchenko@zaoelektroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванченко Светлана Львовна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электроламп для нужд ОП АО"Электросеть" в г. Орске

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.11.201911.11.2019 11:0011.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344151Подведение итогов не позднее Поставка электроламп для нужд ОП АО"Электросеть" в г. ОрскеМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроламп для нужд ОП АО"Электросеть" в г. Орске

    Начальная цена

    212 560,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Классификатор ОКПД2

    27.40.2

    Светильники и осветительные устройства

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛАМПА РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ДРВ 220-240В 125Вт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "ЛАМПА ГАЛОГЕННАЯ КГ-5000"

    Кол-во: 45

    "Позиция 3"

    "ЛАМПА РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ДРЛ 220-240В 250Вт"

    Кол-во: 90

    "Позиция 4"

    "ЛАМПА РТУТНАЯ ДРЛ 220-240В 125ВТ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ36"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "эл.лампа накаливания 12В,60ВТ Е27"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "ЛАМПА РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ДРВ 220-240В 250Вт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "ЛАМПА НАТРИЕВАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ДИАНТ 220-240 100Вт"

    Кол-во: 75

    "Позиция 10"

    "Лампа накаливания 36в 60Вт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Эл.лампа накаливания 75вт 220вт е27"

    Кол-во: 450

    "Позиция 12"

    "Стартер СК 220-240В"

    Кол-во: 60

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