Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар (партию Товара) в течение 30 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре / оставка Товара осуществляется двумя равными партиями, на основании заявок Покупателя (далее - Заявка). Срок поставки Товара – не более 30 календарных дней с даты получения Заявки на поставку соответствующей партии Товара. Первая партия – 4 квартал 2019 г.; Вторая партия - 2 квартал 2020 г.