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Номер извещения
31908312018
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка рабочей документации по объекту: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства);«Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства);«Водопроводная сеть диаметром 160мм по ул. Сиреневая – Павловский тракт» в г. Барнауле (3 этап строительства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Масловский Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
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Разработка рабочей документации по объекту: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства);«Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства);«Водопроводная сеть диаметром 160мм по ул. Сиреневая – Павловский тракт» в г. Барнауле (3 этап строительства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 10:00 GMT +308.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908312018Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации по объекту: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства);«Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства);«Водопроводная сеть диаметром 160мм по ул. Сиреневая – Павловский тракт» в г. Барнауле (3 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 10:0008.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908312018Дата и время вскрытия заявок Разработка рабочей документации по объекту: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства);«Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства);«Водопроводная сеть диаметром 160мм по ул. Сиреневая – Павловский тракт» в г. Барнауле (3 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Подведение итогов не позднее
05.11.2019 08:0005.11.2019 08:0005.11.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908312018Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации по объекту: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства);«Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства);«Водопроводная сеть диаметром 160мм по ул. Сиреневая – Павловский тракт» в г. Барнауле (3 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.11.201905.11.2019 08:0005.11.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908312018Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации по объекту: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства);«Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства);«Водопроводная сеть диаметром 160мм по ул. Сиреневая – Павловский тракт» в г. Барнауле (3 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка рабочей документации по объекту: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства);«Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства);«Водопроводная сеть диаметром 160мм по ул. Сиреневая – Павловский тракт» в г. Барнауле (3 этап строительства)
Начальная цена
1 133 876,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания (Приложение №1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.БарнаулРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
71.11.2
71.11.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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