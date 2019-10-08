Разработка рабочей документации по объекту: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства);«Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства);«Водопроводная сеть диаметром 160мм по ул. Сиреневая – Павловский тракт» в г. Барнауле (3 этап строительства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908312018 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Разработка рабочей документации по объекту: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства);«Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства);«Водопроводная сеть диаметром 160мм по ул. Сиреневая – Павловский тракт» в г. Барнауле (3 этап строительства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Закупочная

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116, Почтовый адрес i.belov@rosvodokanal.ru Контактный телефон +7 3852 50-07-82 Факс +7 3852 50-06-93 Адрес электронной почты mvv@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Масловский Дмитрий Владимирович Место рассмотрения предложений г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12 Закупки и тендеры Алтайский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru