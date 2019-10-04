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Номер извещения
ГП933945
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Установка узла учета расхода воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 09:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68523
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
gmn@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григорьев Максим Николаевич
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Установка узла учета расхода воды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 12:00 GMT +304.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933945Дата и время окончания срока приема заявок Установка узла учета расхода водыБелорецк
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 12:0004.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933945Дата и время вскрытия заявок Установка узла учета расхода водыБелорецк
Подведение итогов не позднее
31.12.2019 15:0031.12.2019 15:0031.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933945Подведение итогов не позднее Установка узла учета расхода водыБелорецк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка узла учета расхода воды
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО БМКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
43.22.11.160
43.22.11.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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