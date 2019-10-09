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Номер извещения
ГП933132
Уникальный номер закупки
32
Наименование закупки
Фильтра и ремни для ДЭС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 05:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
Почтовый адрес
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
Контактный телефон
+7 41656 5-02-87
Факс
--
Адрес электронной почты
Yuriy.Temnikov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Темников Юрий Не
Место рассмотрения предложений
Тында
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фильтра и ремни для ДЭС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 10:30 GMT +309.10.2019 10:3009.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933132Дата и время окончания срока приема заявок Фильтра и ремни для ДЭСТында
Подведение итогов не позднее
01.11.2019 09:3001.11.2019 09:3001.11.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933132Подведение итогов не позднее Фильтра и ремни для ДЭСТында
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фильтра и ремни для ДЭС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тех задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В течение 30 календарных дней с момента подписания договора и спецификации. В коммерческом предложении указывать сроки фактического исполнения. Поставщик производит доставку товара за свой счет и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счет-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел Транс Восток
Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток
Адрес местонахождения
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
28.11.41.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 6
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 27
Кол-во: 5
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