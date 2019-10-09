Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В течение 30 календарных дней с момента подписания договора и спецификации. В коммерческом предложении указывать сроки фактического исполнения. Поставщик производит доставку товара за свой счет и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счет-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.Рассчитать логистику >