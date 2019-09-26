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Номер извещения
31908309841
Уникальный номер закупки
СП-854
Наименование закупки
СП-854: Поставка форменной одежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2019 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-45
Факс
--
Адрес электронной почты
Mariya.Bashkirova@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Башкирова Мария Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Костюм зимний на утепленной прокладке (мужской)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309841Дата и время окончания срока приема заявок Костюм зимний на утепленной прокладке (мужской)Казань
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309841Дата и время вскрытия заявок Костюм зимний на утепленной прокладке (мужской)Казань
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309841Подведение итогов не позднее Костюм зимний на утепленной прокладке (мужской)Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Костюм зимний на утепленной прокладке (мужской)
Начальная цена
491 999,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 2 к закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
14.12.11.120
14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Куртка демисезонная с нанесением логотипа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309841Дата и время окончания срока приема заявок Куртка демисезонная с нанесением логотипа Казань
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309841Дата и время вскрытия заявок Куртка демисезонная с нанесением логотипа Казань
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309841Подведение итогов не позднее Куртка демисезонная с нанесением логотипа Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Куртка демисезонная с нанесением логотипа
Начальная цена
583 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 2 к закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
14.12.30.190
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 374
Зимняя шапка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908309841Дата и время окончания срока приема заявок Зимняя шапка Казань
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908309841Дата и время вскрытия заявок Зимняя шапка Казань
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908309841Подведение итогов не позднее Зимняя шапка Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Зимняя шапка
Начальная цена
63 280,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 2 к закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
14.19.43.150
14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 374
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