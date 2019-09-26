Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 30 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам указанным в Договоре. Поставка по заявкам Заказчика. Не более 20 календарных дней с даты получения Заявки на поставку соответствующей партии Товара, с разбивкой/ сортировкой в отдельные упаковки по филиалам (ЗУЭС/КУЭС) по размерному ряду/росту.