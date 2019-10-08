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    Главная / Торги / Фитинги гидравлические

    Фитинги гидравлические

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 11:5608.10.2019 11:56Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933421Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги гидравлическиеЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933421

    Уникальный номер закупки

    268855

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Фитинги гидравлические

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 11:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор 2019

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ГПБ

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-31-67

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    EvgeniyZasekin@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Засекин Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Фитинги гидравлические

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 11:56 GMT +308.10.2019 11:5608.10.2019 11:56Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933421Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги гидравлическиеЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 10:0030.11.2019 10:0030.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933421Подведение итогов не позднее Фитинги гидравлическиеЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 10:0030.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933421Подведение итогов не позднее Фитинги гидравлическиеЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фитинги гидравлические

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.12.16

    Системы гидравлические

    22.19.30.130

    Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "НИППЕЛЬ БРС(№8)ISO7241-1A 1/2"ISO 7/1RC"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "МУФТА БРС(№8)ISO7241-1A 1/2"ISO 7/1RC"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "НИППЕЛЬ БРС(№6)ISO7241-1A 3/8"ISO 7/1RC"

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "МУФТА БРС(№6)ISO7241-1A 3/8"ISO 7/1RC"

    Кол-во: 150

    "Позиция 5"

    "НИППЕЛЬ БРС(№4) SO7241-1A 1/4"ISO 7/1RC"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "МУФТА БРС(№4)ISO7241-1A 1/4"ISO 7/1RC"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "ДОЗАТОР SMX-BRIDGE 65LR CC"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "ДОЗАТОР SMX-BRIDGE 50LR CC"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "ДОЗАТОР SMX-ELEMENT.65CC-1-2 OUTLETS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "ДОЗАТОР SMX-ELEMENT.16CC-1-2 OUTLETS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ 00110L/S"

    Кол-во: 350

    "Позиция 12"

    "КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ 00108L/S"

    Кол-во: 450

    "Позиция 13"

    "КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ 00106L/S"

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "ЗАГЛУШКА VSTI3/8EDCF"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "ГАЙКА M18LCFX"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "ГАЙКА M06LCFX"

    Кол-во: 160

    "Позиция 17"

    "ГАЙКА M06SCFX"

    Кол-во: 300

    "Позиция 18"

    "ГАЙКА M08SCFX"

    Кол-во: 300

    "Позиция 19"

    "ГАЙКА M10SCFX"

    Кол-во: 200

    "Позиция 20"

    "ШТУЦЕР ВВЕРТНОЙ GE08SR3/8EDOMDCF"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "ШТУЦЕР ВВЕРТНОЙ GE06SR1/8EDOMDCF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "ШТУЦЕР ВВЕРТНОЙ GE10SR1/4EDOMDCF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "ШТУЦЕР ВВЕРТНОЙ GE12SR1/4EDOMDCF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "АДАПТЕР RI1/2EDX3/871"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "ШТУЦЕР ВВЕРТНОЙ GE12SREDOMD71"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "ШТУЦЕР GE08SREDCF"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "ФИТИНГ GE10SRED CF"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "АДАПТЕР "БЕЛЫЙ" КОД 641708"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "ЗАГЛУШКА ПИТАТЕЛЯ М/В КОД 649008"

    Кол-во: 200

    "Позиция 30"

    "ЗАГЛУШКА ПИТАТЕЛЯ М/В КОД 3232098"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "КЛАПАН ОБРАТНЫЙ М/В КОД 92335"

    Кол-во: 150

    "Позиция 32"

    "КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ PSR20SX"

    Кол-во: 40

    "Позиция 33"

    "ГАЙКА M15LCFX"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "ГАЙКА M10LCFX"

    Кол-во: 120

    "Позиция 35"

    "ГАЙКА M20SCFX"

    Кол-во: 40

    "Позиция 36"

    "СМЕСИТЕЛЬ AIR-OIL"

    Кол-во: 200

    "Позиция 37"

    "ФИТИНГ DROPSA D 8 1/8GAS + (3085023)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "ДОЗАТОР MFP 40LR"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "ДОЗАТОР MFP 60"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "ДОЗАТОР MFP 50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "ДОЗАТОР MFP 25"

    Кол-во: 40

    "Позиция 42"

    "ДОЗАТОР MFP 08"

    Кол-во: 15

    "Позиция 43"

    "ДОЗАТОР MFP 04"

    Кол-во: 25

    "Позиция 44"

    "БАЗА MFP 3ELM"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "БАЗА MFP AIR-OIL 3ELM"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ PSR18LX"

    Кол-во: 40

    "Позиция 47"

    "КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ PSR15LX"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ D08LLX"

    Кол-во: 160

    "Позиция 49"

    "ФИТИНГ ВВЕРТНОЙ УГЛОВОЙ WE08LR1/8CF"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "ФИТИНГ ВВЕРТНОЙ УГЛОВОЙ WE10S3/8NPTCF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "ТРОЙНИК СО СТЯЖНОЙ ГАЙКОЙ ET08SCF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "ПЕРЕХОДНИК УГЛ 45 С ВНУТ РЕЗ 3/8 DD45-S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "ПЕРЕХОДНИК УГЛ 45 С ВНУТ РЕЗ 1/2 DD45-S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "ПЕРЕХОДНИК РЕЗЬБОВОЙ RI1EDX3/8CF"

    Кол-во: 120

    "Позиция 55"

    "ФИТИНГ ВВЕРТНОЙ GE18LREDCF"

    Кол-во: 50

    "Позиция 56"

    "ФИТИНГ ВВЕРТНОЙ GE06SREDCF"

    Кол-во: 150

    "Позиция 57"

    "ФИТИНГ ВВЕРТНОЙ GE08LR1/8EDCF"

    Кол-во: 120

    "Позиция 58"

    "ПЕРЕХОДНИК 8F3P4S"

    Кол-во: 50

    "Позиция 59"

    "ПЕРЕХОДНИК 6F3P4S"

    Кол-во: 200

    "Позиция 60"

    "ПЕРЕХОДНИК 4F3P4S"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "ФИТИНГ РЕГУЛИР УГЛОВО В СБОРЕ EW08SMEDCF"

    Кол-во: 80

    "Позиция 62"

    "ФИТИНГ РЕГУЛИР УГЛОВО В СБОРЕ EW10SMEDCF"

    Кол-во: 30

    "Позиция 63"

    "ФИТИНГ ВВЕРТНОЙ УГЛОВОЙ WE06S1/4NPTCF"

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "ПЕРЕХОДНИК РЕЗЬБОВОЙ RI3/8EDX1/4CF"

    Кол-во: 200

    "Позиция 65"

    "ФИТИНГ ВВЕРТНОЙ GE15LR3/8EDCF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "ФИТИНГ ВВЕРТНОЙ GE10LREDCF"

    Кол-во: 150

    "Позиция 67"

    "ФИТИНГ ВВЕРТНОЙ GE20SREDCF"

    Кол-во: 50

    "Позиция 68"

    "ПЕРЕХОДНИК РЕЗЬБОВЙ РЕДУКТОР RI1EDX1/2CF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "ФИТИНГ ВВЕРТНОЙ GE08LREDCF"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "ТРОЙНИК ПРОХОДНОЙ T08SCF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "РЕДУКТОР RED15/08LCF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "КРЕСТОВИНА ПРОХОДНАЯ K15LCF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "ПЕРЕХОДНИК РЕЗЬБОВЙ РЕДУКТОР RI1EDX1/4CF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "ПИТАТЕЛЬ 6-ТОЧЕЧНЫЙ 675983"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ KQ2L08-02AS"

    Кол-во: 50

    "Позиция 76"

    "СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ KQ2L08-01AS"

    Кол-во: 50

    "Позиция 77"

    "ГАЙКА M08LCFX"

    Кол-во: 370

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