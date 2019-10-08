www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933421
Уникальный номер закупки
268855
Наименование закупки
Фитинги гидравлические
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 11:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-31-67
Факс
--
Адрес электронной почты
EvgeniyZasekin@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Засекин Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фитинги гидравлические
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 11:56 GMT +308.10.2019 11:5608.10.2019 11:56Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933421Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги гидравлическиеЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 10:0030.11.2019 10:0030.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933421Подведение итогов не позднее Фитинги гидравлическиеЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фитинги гидравлические
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.12.16
22.19.30.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 350
Кол-во: 450
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 40
Кол-во: 160
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 120
Кол-во: 40
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 15
Кол-во: 25
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 160
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 120
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 120
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 80
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 370
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.