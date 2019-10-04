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    Главная / Торги / ЛОТ № 1 - РВД TF и диэлектрические ЛОТ № 2 - РВД свыше 50 диаметра ЛОТ № 3 - Фитинги и муфты

    ЛОТ № 1 - РВД TF и диэлектрические ЛОТ № 2 - РВД свыше 50 диаметра ЛОТ № 3 - Фитинги и муфты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 10:1304.10.2019 10:13Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933409Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги и муфтыЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933409

    Уникальный номер закупки

    268829

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЛОТ № 1 - РВД TF и диэлектрические ЛОТ № 2 - РВД свыше 50 диаметра ЛОТ № 3 - Фитинги и муфты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 10:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор 2019

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ГПБ

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-31-67

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    EvgeniyZasekin@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Засекин Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    РВД TF и диэлектрические

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 15:24 GMT +304.10.2019 15:2404.10.2019 15:24Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933409Дата и время окончания срока приема заявок РВД TF и диэлектрическиеЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2019 10:0031.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933409Подведение итогов не позднее РВД TF и диэлектрическиеЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201931.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933409Подведение итогов не позднее РВД TF и диэлектрическиеЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    РВД TF и диэлектрические

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    22.19.30.130

    Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РУКАВ РВД 25-10-2000 13/13 G1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "РУКАВ РВД TFG2L4300 ДУ6,5 G1/2ЛG1/2Л ГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "РУКАВ РВД TF O2L4300 ДУ9 G1/2-G1/2 КИСЛ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "РУКАВ РВД TF O1L4300 ДУ13 G3/4G3/4 КИСЛ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "РУКАВ РВД TF H3 L4300 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "РУКАВ РВД TF H1L4300 ДУ13 G3/4-G3/4 ВОДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "РУКАВ РВД TF G1L4300 ДУ13 G3/4ЛG3/4Л ГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "РУКАВ РВД TFH13 L1450 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "РУКАВ РВД TFH11 L800 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "РУКАВ РВД TF H8 L450 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "РУКАВ РВД TF G7L650 ДУ6 G3/8Л-G3/8Л ГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "РУКАВ РВД TF A1 L3900 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОЗД"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "РУКАВ РВД TF H1L3900 ДУ13 G3/4-G3/4 ВОДА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "РУКАВ РВД TF H6L700 ДУ13 G3/4-G3/4 ВОДА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "РУКАВ РВД TF A5L1400 ДУ6,5 G3/8-G3/8 ВОЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "РУКАВ РВД TFH12 L1000 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "РУКАВ РВД TF H9 L550 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "РУКАВ РВД TF H6 L700 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "РУКАВ РВД TF O4L1250 ДУ9 G1/2-G1/2 КИСЛ."

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "РУКАВ РВД TF O3L1250 ДУ13 G3/4G3/4 КИСЛ."

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "РУКАВ РВД TF G3L1250 ДУ13 G3/4ЛG3/4Л ГАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "РУКАВ РВД TF G4L1300 ДУ9 G1/2Л-G3/8Л ГАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "РУКАВ РВД TF O2L3900 ДУ9 G1/2-G1/2 КИСЛ."

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "РУКАВ РВД TF O1L3900 ДУ13 G3/4G3/4 КИСЛ."

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "РУКАВ РВД TFG2L3900 ДУ6,5 G1/2ЛG1/2Л ГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "РУКАВ РВД TF G1L3900 ДУ13 G3/4ЛG3/4Л ГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "РУКАВ РВД 50-10-7000-13-/13 G 2"

    Кол-во: 6

    Лот 2

    РВД свыше 50 диаметра

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 10:31 GMT +304.10.2019 10:3104.10.2019 10:31Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933409Дата и время окончания срока приема заявок РВД свыше 50 диаметраЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2019 10:0031.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933409Подведение итогов не позднее РВД свыше 50 диаметраЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201931.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933409Подведение итогов не позднее РВД свыше 50 диаметраЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    РВД свыше 50 диаметра

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    22.19.30.130

    Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РУКАВ ДУ150 S -R 1312033 L1400 P16БАР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "РУКАВ РВД 65-12-5000-0,33-13/13-G2 1/2""

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "РУКАВ РВД 65-12-12000-0,33-13/13-G2 1/2""

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "РУКАВ РВД 100-12-5000-05/05-D127"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "РУКАВ РВД 100-12-12000-05/05-D127"

    Кол-во: 4

    Лот 3

    Фитинги и муфты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 10:13 GMT +304.10.2019 10:1304.10.2019 10:13Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933409Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги и муфтыЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2019 10:0031.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933409Подведение итогов не позднее Фитинги и муфтыЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201931.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933409Подведение итогов не позднее Фитинги и муфтыЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фитинги и муфты

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    22.19.30.130

    Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ФИТИНГ РВД ДУ16 М26Х1,5 (СФЕРА)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 2"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ25 44,5 (ИСП. 05)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ25 М52Х2 DKO-S (90)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ25 М52Х2 DKO-S"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ20 ORFS 1 3/16""

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД ДУ16 4SP"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ16 ИСП.12 М24Х1,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ10 М20Х1,5 (ИСП.12-90)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "ФИТИНГ РВД ДУ12 JIC (Г) 7/8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "ФИТИНГ ДУ20 М30Х2 ДЛЯ РВД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ32 М45Х2 (СФЕРА)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 12"

    "МУФТА ОБЖИМ. ДУ12 4SP ДЛЯ РВД"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 4SP/4SH D 1 1/2""

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "ФИТИНГ DKM (Г) М27Х1,5 5/8""

    Кол-во: 210

    "Позиция 15"

    "ФИТИНГ 11 М14Х1,5 1/4" (ДЛЯ РВД)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "ФИТИНГ РВД ДУ8 М16Х1,5 DKOL(Ш)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "ФИТИНГ РВД ДУ32 СФЕРА М52Х2 INTERLOCK"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 СФЕРА М42Х2 INTERLOCK"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "ФИТИНГ РВД ДУ20 СФЕРА М36Х2 INTERLOCK"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "ФИТИНГ РВД ДУ38 СФЕРА М52Х2"

    Кол-во: 70

    "Позиция 21"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 SF 47,6 INTERLOCK"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "ФИТИНГ 24Х1,5 (0) (Г) ДУ12 DK"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "ФИТИНГ РВД ДУ6 G 1/8" BSP (СФЕРА)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД DN25 М52Х2 (ИСП.12)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 SFS 47,6 (45) INTERLOCK"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 M42X2 (ИСП.17) INTERLOCK"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 DKOS(45) M42X2 INTERLOCK"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД DN25 DKO-S 42X2 INTERLOCK"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "ФИТИНГ РВД ДУ8 СФЕРА-90 М20Х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "ФИТИНГ 11 М16Х1,5 5/16""

    Кол-во: 100

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    РТИ/Рукава
    590429
    Закупки корпоративных заказчиков
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    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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