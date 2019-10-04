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Номер извещения
ГП933409
Уникальный номер закупки
268829
Наименование закупки
ЛОТ № 1 - РВД TF и диэлектрические ЛОТ № 2 - РВД свыше 50 диаметра ЛОТ № 3 - Фитинги и муфты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 10:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-31-67
Факс
--
Адрес электронной почты
EvgeniyZasekin@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Засекин Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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РВД TF и диэлектрические
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:24 GMT +304.10.2019 15:2404.10.2019 15:24Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933409Дата и время окончания срока приема заявок РВД TF и диэлектрическиеЧелябинск
Подведение итогов не позднее
31.12.2019 10:0031.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933409Подведение итогов не позднее РВД TF и диэлектрическиеЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РВД TF и диэлектрические
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
22.19.30.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
РВД свыше 50 диаметра
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:31 GMT +304.10.2019 10:3104.10.2019 10:31Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933409Дата и время окончания срока приема заявок РВД свыше 50 диаметраЧелябинск
Подведение итогов не позднее
31.12.2019 10:0031.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933409Подведение итогов не позднее РВД свыше 50 диаметраЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РВД свыше 50 диаметра
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
22.19.30.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Фитинги и муфты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 10:13 GMT +304.10.2019 10:1304.10.2019 10:13Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933409Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги и муфтыЧелябинск
Подведение итогов не позднее
31.12.2019 10:0031.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933409Подведение итогов не позднее Фитинги и муфтыЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фитинги и муфты
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
22.19.30.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 210
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 70
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 100
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