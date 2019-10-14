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Номер извещения
ГП921233
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» на 2020 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 18:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-10-32
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Andrey.Fedorov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Андрей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» профессиональными аварийно- спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями на 2020 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 02:00 GMT +314.10.2019 02:0014.10.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921233Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» профессиональными аварийно- спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями на 2020 годНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 02:0014.10.2019 02:0014.10.2019 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921233Дата и время вскрытия заявок выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» профессиональными аварийно- спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями на 2020 годНерюнгри
Подведение итогов не позднее
24.10.2019 09:0024.10.2019 09:0024.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921233Подведение итогов не позднее выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» профессиональными аварийно- спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями на 2020 годНерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.10.201924.10.2019 09:0024.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921233Подведение итогов не позднее выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» профессиональными аварийно- спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями на 2020 годНерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» профессиональными аварийно- спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями на 2020 год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию 365 дней, 24 часа в сутки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
84.25.11.120
Документация лота
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