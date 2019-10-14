Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» на 2020 год

    выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» на 2020 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 02:0014.10.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921233Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» профессиональными аварийно- спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями на 2020 годНерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921233

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» на 2020 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 18:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    закупочная документация

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-10-32

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Andrey.Fedorov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» профессиональными аварийно- спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями на 2020 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 02:00 GMT +314.10.2019 02:0014.10.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921233Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» профессиональными аварийно- спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями на 2020 годНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2019 02:0014.10.2019 02:0014.10.2019 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921233Дата и время вскрытия заявок выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» профессиональными аварийно- спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями на 2020 годНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2019 09:0024.10.2019 09:0024.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921233Подведение итогов не позднее выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» профессиональными аварийно- спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями на 2020 годНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201924.10.2019 09:0024.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921233Подведение итогов не позднее выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» профессиональными аварийно- спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями на 2020 годНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов АО ХК «Якутуголь» профессиональными аварийно- спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями на 2020 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию 365 дней, 24 часа в сутки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата производится ежемесячно за оказанные услуги на основании подписания обеими сторонами актов оказанных услуг в течение 90 календарных дней, после подписания сторонами акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    84.25.11.120

    Услуги по обеспечению пожарной безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    закупочная документация

    02.10.2019

    техническое задание

    02.10.2019

    Проект договора

    02.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение работ и оказание услуг по противопожарному и аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных объектов"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Волжские коммунальные системы
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211079343
    Запрос котировок №2 в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг потехническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, административно-бытовых и производственных зданий на 2022 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»
    Запрос котировок №2 в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг...
    593350
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    741 892
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    ПАО МОЭК
    Конкурентный отбор № 32211030108
    Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических систем газового пожаротушения и пожарной сигнализации АО "МОЭК Системы учета" (0144-МЕ)
    Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических систем газового пожаротушения и...
    585368
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    212 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Ростгаз
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211064299
    Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на объектах ООО "Ростгаз" Ростовской области
    Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о...
    591082
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    993 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «РУСГАЗШЕЛЬФ»
    Анонс № ГП225291
    Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) и поисково-спасательных работ (ПСР)
    Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) и поисково-спасательных...
    589772
    Закупки корпоративных заказчиков
    Анонс
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО СЗ
    Запрос предложений № ГП225085
    Техническое обслуживание и ремонт установок систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в административных и производственных зданиях АО "СЗ".
    Техническое обслуживание и ремонт установок систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре...
    590335
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Крым республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить