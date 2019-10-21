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Номер извещения
31908360843
Уникальный номер закупки
337/2019
Наименование закупки
Поставка полуприцепов тракторных в количестве 15 единиц для нужд АО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 05:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Закупки и тендеры Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных средств и кузовным работам
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Поставка полуприцепов тракторных в количестве 15 единиц для нужд АО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 11:00 GMT +321.10.2019 11:0021.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908360843Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полуприцепов тракторных в количестве 15 единиц для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2019 11:0021.10.2019 11:0021.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908360843Дата и время вскрытия заявок Поставка полуприцепов тракторных в количестве 15 единиц для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
06.12.2019 17:0006.12.2019 17:0006.12.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908360843Подведение итогов не позднее Поставка полуприцепов тракторных в количестве 15 единиц для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.12.201906.12.2019 17:0006.12.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908360843Подведение итогов не позднее Поставка полуприцепов тракторных в количестве 15 единиц для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полуприцепов тракторных в количестве 15 единиц для нужд АО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
4 410 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
29.20.23.130
29.20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
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