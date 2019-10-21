"Поставка полуприцепов тракторных в количестве 15 единиц для нужд АО «ОмскВодоканал»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: авансовый платеж в размере 50% от стоимости продукции по договору в течение 10 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет производится в течение 10 календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательств по поставке.