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Номер извещения
31908322230
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка соли (попозиционно) для нужд ООО "Краснодар Водоканал" на 2019-2020 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 13:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06 доб. 7307
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
a.vlasova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Власова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка соли (попозиционно) для нужд ООО "Краснодар Водоканал" на 2019-2020 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 15:00 GMT +321.10.2019 15:0021.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908322230Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соли (попозиционно) для нужд ООО "Краснодар Водоканал" на 2019-2020 гг.Москва
Подведение итогов не позднее
02.12.2019 10:0002.12.2019 10:0002.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322230Подведение итогов не позднее Поставка соли (попозиционно) для нужд ООО "Краснодар Водоканал" на 2019-2020 гг.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соли (попозиционно) для нужд ООО "Краснодар Водоканал" на 2019-2020 гг.
Начальная цена
19 034 133,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно требований закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
10.84.3
10.84
Документация лота
Кол-во: 53
Кол-во: 1040
Кол-во: 1210
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