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    Главная / Торги / КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14249-38 КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14249-45 КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14249-51 КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14249-58

    КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14249-38 КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14249-45 КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14249-51 КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14249-58

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 07:0014.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933871Дата и время окончания срока приема заявок КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14249-38 КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14249-45 КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14249-51 КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14249-58ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933871

    Уникальный номер закупки

    ГП933871

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14249-38 КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14249-45 КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14249-51 КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14249-58

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Приложение №1 - Оферта с приложениями

    Приложение №2 - Тех.задание

    Приложение №3 - типовой договор поставки

    Приложение №3 - типовая спецификация

    Чертежи

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-33-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ViktoriyaZeleneckaya@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зеленецкая Виктория Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14249-38 КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14249-45 КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14249-51 КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14249-58

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 07:00 GMT +314.10.2019 07:0014.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933871Дата и время окончания срока приема заявок КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14249-38 КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14249-45 КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14249-51 КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14249-58Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2019 15:0023.12.2019 15:0023.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933871Подведение итогов не позднее КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14249-38 КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14249-45 КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14249-51 КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14249-58Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.201923.12.2019 15:0023.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933871Подведение итогов не позднее КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14249-38 КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14249-45 КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14249-51 КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14249-58Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14249-38 КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14249-45 КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14249-51 КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14249-58

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14248-38 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14248-45 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14248-51 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14248-58 в количестве 6 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя: г.Челябинск, 2-я Павелецкая, 14. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 дней после поставки продукции на склад ПАО «ЧМК». Срок поставки согласно закупочной документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.91

    Оборудование для металлургии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14249-51"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14249-45"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14249-38"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14249-58"

    Кол-во: 6

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