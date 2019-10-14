Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14248-38 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14248-45 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14248-51 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14248-58 в количестве 6 штук