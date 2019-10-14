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Номер извещения
ГП933871
Уникальный номер закупки
ГП933871
Наименование закупки
КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14249-38 КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14249-45 КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14249-51 КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14249-58
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-33-25
Факс
--
Адрес электронной почты
ViktoriyaZeleneckaya@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зеленецкая Виктория Александровна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14249-38 КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14249-45 КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14249-51 КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14249-58
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 07:00 GMT +314.10.2019 07:0014.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933871Дата и время окончания срока приема заявок КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14249-38 КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14249-45 КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14249-51 КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14249-58Челябинск
Подведение итогов не позднее
23.12.2019 15:0023.12.2019 15:0023.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933871Подведение итогов не позднее КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14249-38 КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14249-45 КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14249-51 КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14249-58Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.12.201923.12.2019 15:0023.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933871Подведение итогов не позднее КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14249-38 КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14249-45 КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14249-51 КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14249-58Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14249-38 КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14249-45 КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14249-51 КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14249-58
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 1714Х400Х65 Ч.14248-36 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 1604Х417Х40 Ч.14248-49 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР БОКОВ.ЛЕВЫЙ 100Х100 Ч.14248-57 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР БОКОВОЙ Д/ЗВО 1670Х348Х65 Ч.14248-68 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР ВЕРХНИЙ 2074х165х40 Ч.14248-38 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР НИЖНИЙ 2217х219х40 Ч.14248-45 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР ПРАВЫЙ 2254х245х40 Ч.14248-51 в количестве 6 штук КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ 2254Х245Х40 Ч.14248-58 в количестве 6 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад Покупателя: г.Челябинск, 2-я Павелецкая, 14. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
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