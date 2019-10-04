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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908330115
Уникальный номер закупки
14/ЭС-ИЖ
Наименование закупки
Поставка запасных частей к элегазовым выключателям ISF2 35 кВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 10:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 3412 91-07-37
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Tatyana.Makarova@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Татьяна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части к элегазовым выключателям ISF2 35кВ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части к элегазовым выключателям ISF2 35кВ
Начальная цена
197 760,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
426006, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
27.12
27.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
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