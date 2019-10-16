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Номер извещения
ГП933850
Уникальный номер закупки
ГП933850
Наименование закупки
ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-33-25
Факс
--
Адрес электронной почты
ViktoriyaZeleneckaya@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зеленецкая Виктория Александровна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2019 07:00 GMT +316.10.2019 07:0016.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933850Дата и время окончания срока приема заявок ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62Челябинск
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 15:0029.11.2019 15:0029.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933850Подведение итогов не позднее ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ФЛАНЕЦ Ф1000Х49,5 СТ12Х18Н10Т Ч.14284-62
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад Покупателя. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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