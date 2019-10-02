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Номер извещения
ГП933402
Уникальный номер закупки
267707
Наименование закупки
Оборудование для автоматизации.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-33
Факс
--
Адрес электронной почты
olgamishustina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мишустина Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование АСУТП, электрооборудование. ТКП необходимо подать, с учетом изменения цен от 01.10.2019 г.!
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 15:00 GMT +302.10.2019 15:0002.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933402Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование АСУТП, электрооборудование. ТКП необходимо подать, с учетом изменения цен от 01.10.2019 г.!Челябинск
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 21:5931.10.2019 21:5931.10.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933402Подведение итогов не позднее Оборудование АСУТП, электрооборудование. ТКП необходимо подать, с учетом изменения цен от 01.10.2019 г.!Челябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование АСУТП, электрооборудование. ТКП необходимо подать, с учетом изменения цен от 01.10.2019 г.!
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
29.32.30.164
27.11.32.130
26.51.43.117
26.30.11.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
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