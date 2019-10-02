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    Главная / Торги / Оборудование для автоматизации.

    Оборудование для автоматизации.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 15:0002.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933402Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование АСУТП, электрооборудование. ТКП необходимо подать, с учетом изменения цен от 01.10.2019 г.!ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933402

    Уникальный номер закупки

    267707

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оборудование для автоматизации.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 09:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Образцы форм

    Форма договора

    Форма спецификации

    Форма письма о согласии на заключение договора

    Технические задания

    Технические задания ч.2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-33

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    olgamishustina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мишустина Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование АСУТП, электрооборудование. ТКП необходимо подать, с учетом изменения цен от 01.10.2019 г.!

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 15:00 GMT +302.10.2019 15:0002.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933402Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование АСУТП, электрооборудование. ТКП необходимо подать, с учетом изменения цен от 01.10.2019 г.!Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 21:5931.10.2019 21:5931.10.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933402Подведение итогов не позднее Оборудование АСУТП, электрооборудование. ТКП необходимо подать, с учетом изменения цен от 01.10.2019 г.!Челябинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 21:5931.10.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933402Подведение итогов не позднее Оборудование АСУТП, электрооборудование. ТКП необходимо подать, с учетом изменения цен от 01.10.2019 г.!Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование АСУТП, электрооборудование. ТКП необходимо подать, с учетом изменения цен от 01.10.2019 г.!

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.164

    Указатели и датчики аварийных состояний

    27.11.32.130

    Преобразователи электрические вращающиеся

    26.51.43.117

    Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые

    26.30.11.130

    Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ECHOMAX 7ML1118-1CA31"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ПАНЕЛЬ ОПЕР.OP7-1,5DP 6AV3607-1JC20-0AX1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 3UG4614-1BR20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "МОДУЛЬ ТЕРМИНАЛЬН.6ES7193-4CD20-0AA0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "МОДУЛЬ МОНТАЖНЫЙ 6ES7193-4CE00-0AB0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ OLM/G12 6GK1 503-3CB00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "КОММУТАТОР 6GK5206-1BB10-2AA3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРАTP177A6AV6642-0AA11-0AX1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "МОДУЛЬ SSI ДЛЯ ST200 6ES7138-4DB02-0AB0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "МОДУЛЬ SSI ДЛЯ ST200 6ES7138-4DB02-0AB0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА 6AV21241MC010AX0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "ПАНЕЛЬ KTP1000 6AV6647-0AE11-3AX0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "МОДУЛЬ ВВОДА SM331 6ES7331-7HF01-0AB0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "МОДУЛЬ 6SL3210-1SE27-5UA0"

    Кол-во: 2

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