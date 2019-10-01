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Номер извещения
ГП921884
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка дымососа бустерного ДРТ-060-0250.7,5-2к в количестве 1 шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 12:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-08-33
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
zorinang@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зорина Надежда Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Закупка дымососа бустерного ДРТ-060-0250.7,5-2к в количестве 1 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 12:00 GMT +301.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921884Дата и время окончания срока приема заявок Закупка дымососа бустерного ДРТ-060-0250.7,5-2к в количестве 1 шт.Ижевск
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 12:0001.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921884Дата и время вскрытия заявок Закупка дымососа бустерного ДРТ-060-0250.7,5-2к в количестве 1 шт.Ижевск
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 11:0029.11.2019 11:0029.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921884Подведение итогов не позднее Закупка дымососа бустерного ДРТ-060-0250.7,5-2к в количестве 1 шт.Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка дымососа бустерного ДРТ-060-0250.7,5-2к в количестве 1 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Дымосос бустерный ДРТ-060-0250.7,5-2к в количестве 1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка до склада Заказчика: 426006, г. Ижевск, ул. Ново-Ажимова,6, ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
28.25.20.190
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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