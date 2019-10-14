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Номер извещения
31908346085
Уникальный номер закупки
19/ЮКГРЭС/0175
Наименование закупки
Закупка запчастей КЦ, запчасти дутьевого вентилятора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 11:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-67
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
sergey.tolstov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Толстов Сергей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Калтан
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка запчастей котельного цеха - запчасти дутьевого вентилятора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 08:00 GMT +314.10.2019 08:0014.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908346085Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запчастей котельного цеха - запчасти дутьевого вентилятораКалтан
Подведение итогов не позднее
08.11.2019 12:0008.11.2019 12:0008.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908346085Подведение итогов не позднее Закупка запчастей котельного цеха - запчасти дутьевого вентилятораКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запчастей котельного цеха - запчасти дутьевого вентилятора
Начальная цена
607 502,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская,20), согласно Инкотермс 2010,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
25.30.12.113
25.30.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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