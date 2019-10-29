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    Главная / Торги / ДЕРЖАВКИ И КАРТРИДЖИ

    ДЕРЖАВКИ И КАРТРИДЖИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.10.2019 13:0029.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921726Дата и время окончания срока приема заявок ДЕРЖАВКИ И КАРТРИДЖЫ ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП921726

    Уникальный номер закупки

    264951

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ДЕРЖАВКИ И КАРТРИДЖИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.09.2019 13:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Существенные условия поставки

    Типовая форма договора

    Техническое задание

    Закупочная документация

    ГП921726_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-50-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    akunets@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кунец Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл, металл, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    ДЕРЖАВКИ И КАРТРИДЖЫ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.10.2019 13:00 GMT +329.10.2019 13:0029.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921726Дата и время окончания срока приема заявок ДЕРЖАВКИ И КАРТРИДЖЫ Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    22.11.2019 10:0022.11.2019 10:0022.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921726Подведение итогов не позднее ДЕРЖАВКИ И КАРТРИДЖЫ Челябинск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    22.11.201922.11.2019 10:0022.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921726Подведение итогов не позднее ДЕРЖАВКИ И КАРТРИДЖЫ Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДЕРЖАВКИ И КАРТРИДЖЫ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/551710/name/5e21908f46a161.86181946

    17.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАРТРИДЖ THKKN 1RX25C.25 по чертежу"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "КАРТРИДЖ HDCGR 1RX12C.30-50 по чертежу"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "КАРТРИДЖ HDCGR 1RX09C.30-SO по чертежу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "КАРТРИДЖ HDCGL 1RX12C.30-50 по чертежу"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "КАРТРИДЖ HDCGL 1RX09C.30-SO по чертежу"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "КАРТРИДЖ 732.48.092.09 по чертежу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "КАРТРИДЖ 732.47.092.09 по чертежу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "КАРТРИДЖ 732.45.189.08 по чертежу"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "ДЕРЖАВКА СSDNN 2525M-12 CEA ISCAR"

    Кол-во: 9

    "Позиция 10"

    "ДЕРЖАВКА SVVCN 3225 P16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "ДЕРЖАВКА S50W-PCLNR 19"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "ДЕРЖАВКА PDNNN 3232 P15-06"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "ДЕРЖАВКА PDJNR 3232 P15-06"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "ДЕРЖАВКА PDJNR 3232 P15"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "ДЕРЖАВКА PDJNL 3232 P15-06"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "ДЕРЖАВКА PDJNL 2020 К15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "ДЕРЖАВКА PCLNR 4040 R19E TUNGALOY"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "ДЕРЖАВКА PCLNR 4040 R19"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "ДЕРЖАВКА PCLNR 3225 P16-06"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "ДЕРЖАВКА PCLNR 2525 M12"

    Кол-во: 18

    "Позиция 21"

    "ДЕРЖАВКА PCLNL 3225 P16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "ДЕРЖАВКА PCLNL 2020 К12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "ДЕРЖАВКА NL40-5V-8 VARGUS"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "ДЕРЖАВКА NL40-4V VARGUS"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "ДЕРЖАВКА DVJNL 4040 S16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "ДЕРЖАВКА DTTNR 3225 P22"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "ДЕРЖАВКА DTTNL 3225 P22"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "ДЕРЖАВКА DDNNN 4040 S15-06"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "ДЕРЖАВКА DDJNR 4040 S15-06"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "ДЕРЖАВКА DDJNL 4040 S15-06"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "ДЕРЖАВКА DCLNR 5050 T19"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "ДЕРЖАВКА DCLNL 5050 T19"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "ДЕРЖАВКА CTCPN 3214 P16-04"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "ДЕРЖАВКА CSRNR 2525M-12 CEA ISCAR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "ДЕРЖАВКА CKJNR 3225 P17"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "ДЕРЖАВКА CKJNL 3225 P17"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "ДЕРЖАВКА S50W-PCLNL 19"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "ДЕРЖАВКА S40U-SCLCR 12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "ДЕРЖАВКА S40U-SCLCL 12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "ДЕРЖАВКА PSSNL 2020 K12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "ДЕРЖАВКА PRGCR 3232 P20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "ДЕРЖАВКА PRGCL 3232 P20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "ДЕРЖАВКА PRDCN 3232 P20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "ДЕРЖАВКА MWLNR 4040 S12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "ДЕРЖАВКА MWLNL 4040 S12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "ДЕРЖАВКА HSDNN 5050 T3109"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "ДЕРЖАВКА DVJNR 4040 S16"

    Кол-во: 5

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