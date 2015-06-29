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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на повышение по продаже производственной базы, расположенной по адресу: Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, д. 20

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение по продаже производственной базы, расположенной по адресу: Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, д. 20

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2015 16:0029.06.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП505551Дата и время окончания срока приема заявок Производственная база, площадь 7 092 кв. м (Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, 20)москваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП505551

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение по продаже производственной базы, расположенной по адресу: Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, д. 20

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационное сообщение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-04-40

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    a.kunceva@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кунцева Анна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги финансовые и страховые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Производственная база, площадь 7 092 кв. м (Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, 20)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2015 16:00 GMT +329.06.2015 16:0029.06.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП505551Дата и время окончания срока приема заявок Производственная база, площадь 7 092 кв. м (Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, 20)москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.06.2015 17:0029.06.2015 17:0029.06.2015 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП505551Дата окончания срока рассмотрения заявок Производственная база, площадь 7 092 кв. м (Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, 20)москва

    Дата и время проведения

    30.06.2015 12:0030.06.2015 12:0030.06.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП505551Дата и время проведения Производственная база, площадь 7 092 кв. м (Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, 20)москва

    Подведение итогов не позднее

    01.07.2015 18:0001.07.2015 18:0001.07.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП505551Подведение итогов не позднее Производственная база, площадь 7 092 кв. м (Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, 20)москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    01.07.201501.07.2015 18:0001.07.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП505551Подведение итогов не позднее Производственная база, площадь 7 092 кв. м (Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, 20)москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Производственная база, площадь 7 092 кв. м (Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, 20)

    Начальная цена

    1 943 899,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с договором

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договоромРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договором

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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