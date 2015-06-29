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Номер извещения
ГП505551
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на повышение по продаже производственной базы, расположенной по адресу: Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, д. 20
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-04-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунцева Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Производственная база, площадь 7 092 кв. м (Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, 20)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2015 16:00 GMT +329.06.2015 16:0029.06.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП505551Дата и время окончания срока приема заявок Производственная база, площадь 7 092 кв. м (Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, 20)москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2015 17:0029.06.2015 17:0029.06.2015 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП505551Дата окончания срока рассмотрения заявок Производственная база, площадь 7 092 кв. м (Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, 20)москва
Дата и время проведения
30.06.2015 12:0030.06.2015 12:0030.06.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП505551Дата и время проведения Производственная база, площадь 7 092 кв. м (Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, 20)москва
Подведение итогов не позднее
01.07.2015 18:0001.07.2015 18:0001.07.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП505551Подведение итогов не позднее Производственная база, площадь 7 092 кв. м (Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, 20)москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Производственная база, площадь 7 092 кв. м (Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Строительная, 20)
Начальная цена
1 943 899,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с договором
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с договоромРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов