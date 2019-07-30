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    Главная / Торги / Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.

    Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.07.2019 20:0030.07.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП931373Дата и время окончания срока приема заявок Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.ЧитаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП931373

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.07.2019 13:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №5 (обязанности подрядчика)

    Типовая форма договора

    Техническое задание

    Перечень документов

    Приложение №4

    Ситуационная схема

    Проектная документация (Основные проектные решения)

    Реквизиты Мангазея Строй

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО
    Все закупки и тендеры МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО

    Юридический адрес

    672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 5

    Почтовый адрес

    672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 5

    Контактный телефон

    +7 495 647-55-55 доб. 386

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    n.komogortseva@mangazeya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комогорцева Надежда Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Чита

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.07.2019 20:00 GMT +330.07.2019 20:0030.07.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП931373Дата и время окончания срока приема заявок Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.Чита

    Дата и время вскрытия заявок

    30.07.2019 20:0030.07.2019 20:0030.07.2019 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП931373Дата и время вскрытия заявок Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.Чита

    Подведение итогов не позднее

    02.08.2019 20:0002.08.2019 20:0002.08.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП931373Подведение итогов не позднее Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.Чита

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    02.08.201902.08.2019 20:0002.08.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП931373Подведение итогов не позднее Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.Чита

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО
    Все закупки и тендеры МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО

    Адрес местонахождения

    672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 5

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    41.1

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение №5 (обязанности подрядчика)

    23.07.2019

    Приложение №4

    23.07.2019

    Типовая форма договора

    23.07.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении."

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