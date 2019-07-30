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Номер извещения
ГП931373
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.07.2019 13:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 5
Почтовый адрес
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 5
Контактный телефон
+7 495 647-55-55 доб. 386
Факс
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Адрес электронной почты
n.komogortseva@mangazeya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комогорцева Надежда Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Чита
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Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.07.2019 20:00 GMT +330.07.2019 20:0030.07.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП931373Дата и время окончания срока приема заявок Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.Чита
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2019 20:0030.07.2019 20:0030.07.2019 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП931373Дата и время вскрытия заявок Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.Чита
Подведение итогов не позднее
02.08.2019 20:0002.08.2019 20:0002.08.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП931373Подведение итогов не позднее Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.Чита
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
02.08.201902.08.2019 20:0002.08.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП931373Подведение итогов не позднее Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.Чита
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка РД, поставку комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно-модульном исполнении.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО
Все закупки и тендеры МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО
Адрес местонахождения
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 5
43
41.1
Документация лота
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