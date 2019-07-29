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Номер извещения
ГП931367
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение СМР на внутреннюю отделку объекта "Главный корпус" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.07.2019 12:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 5
Почтовый адрес
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 5
Контактный телефон
+7 495 647-55-55 доб. 386
Факс
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Адрес электронной почты
n.komogortseva@mangazeya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комогорцева Надежда Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Чита
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Выполнение СМР на внутреннюю отделку объекта "Главный корпус" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2019 20:00 GMT +329.07.2019 20:0029.07.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП931367Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение СМР на внутреннюю отделку объекта "Главный корпус" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино".Чита
Дата и время вскрытия заявок
29.07.2019 20:0029.07.2019 20:0029.07.2019 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП931367Дата и время вскрытия заявок Выполнение СМР на внутреннюю отделку объекта "Главный корпус" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино".Чита
Подведение итогов не позднее
02.08.2019 20:0002.08.2019 20:0002.08.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП931367Подведение итогов не позднее Выполнение СМР на внутреннюю отделку объекта "Главный корпус" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино".Чита
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
02.08.201902.08.2019 20:0002.08.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП931367Подведение итогов не позднее Выполнение СМР на внутреннюю отделку объекта "Главный корпус" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино".Чита
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение СМР на внутреннюю отделку объекта "Главный корпус" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО
Все закупки и тендеры МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО
Адрес местонахождения
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 5
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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