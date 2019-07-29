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Номер извещения
ГП931365
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение СМР и ПНР объекта "Главный корпус" по разделу ОВ, АОВ и ЭМ по проекту "Горноперабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.07.2019 12:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 5
Почтовый адрес
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 5
Контактный телефон
+7 495 647-55-55 доб. 386
Факс
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Адрес электронной почты
n.komogortseva@mangazeya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комогорцева Надежда Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Чита
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Выполнение СМР и ПНР объекта "Главный корпус" по разделу ОВ, АОВ и ЭМ по проекту "Горноперабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2019 20:00 GMT +329.07.2019 20:0029.07.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП931365Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение СМР и ПНР объекта "Главный корпус" по разделу ОВ, АОВ и ЭМ по проекту "Горноперабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино".Чита
Дата и время вскрытия заявок
29.07.2019 20:0029.07.2019 20:0029.07.2019 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП931365Дата и время вскрытия заявок Выполнение СМР и ПНР объекта "Главный корпус" по разделу ОВ, АОВ и ЭМ по проекту "Горноперабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино".Чита
Подведение итогов не позднее
02.08.2019 20:0002.08.2019 20:0002.08.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП931365Подведение итогов не позднее Выполнение СМР и ПНР объекта "Главный корпус" по разделу ОВ, АОВ и ЭМ по проекту "Горноперабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино".Чита
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
02.08.201902.08.2019 20:0002.08.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП931365Подведение итогов не позднее Выполнение СМР и ПНР объекта "Главный корпус" по разделу ОВ, АОВ и ЭМ по проекту "Горноперабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино".Чита
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение СМР и ПНР объекта "Главный корпус" по разделу ОВ, АОВ и ЭМ по проекту "Горноперабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО
Все закупки и тендеры МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО
Адрес местонахождения
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 5
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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