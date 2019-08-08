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    Главная / Торги / Приобретение поста наполнения баллонов ПНБ 50/2

    Приобретение поста наполнения баллонов ПНБ 50/2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.08.2019 06:2908.08.2019 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП931347Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение поста наполнения баллонов ПНБ 50/2БиробиджанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП931347

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение поста наполнения баллонов ПНБ 50/2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.07.2019 10:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Приложение № 1 к Информационной карте Критерии оценки

    Документация

    Договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Почтовый адрес

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Контактный телефон

    +7 42622 2-02-03

    Факс

    +7 42622 2-37-95

    Адрес электронной почты

    ryaznatali2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рязанова Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Биробиджан

    Закупки и тендеры Еврейская автономная область

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение поста наполнения баллонов ПНБ 50/2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.08.2019 06:29 GMT +308.08.2019 06:2908.08.2019 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП931347Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение поста наполнения баллонов ПНБ 50/2Биробиджан

    Дата и время вскрытия заявок

    08.08.2019 06:2908.08.2019 06:2908.08.2019 06:29Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП931347Дата и время вскрытия заявок Приобретение поста наполнения баллонов ПНБ 50/2Биробиджан

    Подведение итогов не позднее

    09.08.2019 07:0009.08.2019 07:0009.08.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП931347Подведение итогов не позднее Приобретение поста наполнения баллонов ПНБ 50/2Биробиджан

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    09.08.201909.08.2019 07:0009.08.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП931347Подведение итогов не позднее Приобретение поста наполнения баллонов ПНБ 50/2Биробиджан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение поста наполнения баллонов ПНБ 50/2

    Начальная цена

    563 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Штука, 1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Биробиджан, ул. Советская, 129.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: предоплата 30 (тридцать) процентов от общей суммы Договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания договора, 70 (семьдесят) процентов от общей суммы Договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12 и/или иного документа, предусмотренного законодательством РФ. Срок поставки товара осуществляется силами Поставщика в течение 50 календарных дней с момента подписания договора с возможностью досрочной доставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    28.9

    Производство прочих машин специального назначения

    Документация лота

    Приложение № 1 к Информационной карте Критерии оценки

    23.07.2019

    Документация

    23.07.2019

    Извещение

    23.07.2019

    Техническое задание

    23.07.2019

    Договор поставки

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин специального назначения"

    Кол-во: 1

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