Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: предоплата 30 (тридцать) процентов от общей суммы Договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания договора, 70 (семьдесят) процентов от общей суммы Договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной ТОРГ-12 и/или иного документа, предусмотренного законодательством РФ. Срок поставки товара осуществляется силами Поставщика в течение 50 календарных дней с момента подписания договора с возможностью досрочной доставки.