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Номер извещения
ГП931347
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение поста наполнения баллонов ПНБ 50/2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.07.2019 10:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
Почтовый адрес
679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
Контактный телефон
+7 42622 2-02-03
Факс
+7 42622 2-37-95
Адрес электронной почты
ryaznatali2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рязанова Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Биробиджан
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Приобретение поста наполнения баллонов ПНБ 50/2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.08.2019 06:29 GMT +308.08.2019 06:2908.08.2019 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП931347Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение поста наполнения баллонов ПНБ 50/2Биробиджан
Дата и время вскрытия заявок
08.08.2019 06:2908.08.2019 06:2908.08.2019 06:29Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП931347Дата и время вскрытия заявок Приобретение поста наполнения баллонов ПНБ 50/2Биробиджан
Подведение итогов не позднее
09.08.2019 07:0009.08.2019 07:0009.08.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП931347Подведение итогов не позднее Приобретение поста наполнения баллонов ПНБ 50/2Биробиджан
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение поста наполнения баллонов ПНБ 50/2
Начальная цена
563 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Штука, 1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Биробиджан, ул. Советская, 129.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
Адрес местонахождения
679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
28.9
28.9
Документация лота
Кол-во: 1