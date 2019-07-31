www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП931207
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.07.2019 09:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Контактный телефон
+7 495 642-05-20 доб. 1184
Факс
--
Адрес электронной почты
d.zakutaev@arks.ru
Ф.И.О. контактного лица
Закутаев Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы/
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства Эта группировка также включает: - разработку проектов гражданского строительства. Эта группировка не включает: - разработку строительных проектов зданий, см. 41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.07.2019 17:00 GMT +331.07.2019 17:0031.07.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП931207Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж Административные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
31.07.2019 17:0031.07.2019 17:0031.07.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП931207Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж Административные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
06.09.2019 13:0006.09.2019 13:0006.09.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП931207Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж Административные округа г Москвы/
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
06.09.201906.09.2019 13:0006.09.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП931207Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж Административные округа г Москвы/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИФСК АРКС
Все закупки и тендеры ИФСК АРКС
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
24
42
Документация лота
Кол-во: 424