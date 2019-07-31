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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж"

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.07.2019 17:0031.07.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП931207Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж Административные округа г Москвы/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП931207

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.07.2019 09:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Контактный телефон

    +7 495 642-05-20 доб. 1184

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.zakutaev@arks.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Закутаев Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы/

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства Эта группировка также включает: - разработку проектов гражданского строительства. Эта группировка не включает: - разработку строительных проектов зданий, см. 41

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.07.2019 17:00 GMT +331.07.2019 17:0031.07.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП931207Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж Административные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    31.07.2019 17:0031.07.2019 17:0031.07.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП931207Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж Административные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    06.09.2019 13:0006.09.2019 13:0006.09.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП931207Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж Административные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    06.09.201906.09.2019 13:0006.09.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП931207Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж Административные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трубы стальной, для нужд ООО "АРКС инж

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИФСК АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    42

    Строительство инженерных сооружений

    Документация лота

    Закупочная документация

    22.07.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стальная э/сварная прямошовная 1020х10, ст.17Г1С с изоляцией УС и ЦПП, ГОСТ 10706-76, ГОСТ 10704-91,ГОСТ 9.602-2016"

    Кол-во: 424

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