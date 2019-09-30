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Номер извещения
ГП919965
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация габионов в п. Куликово, Калиниградская обл.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.07.2019 14:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
n.grishin@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гришин Никита Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Реализация габионов в п. Куликово, Калиниградская обл.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919965Дата и время окончания срока приема заявок Реализация габионов в п. Куликово, Калиниградская обл.Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 10:3030.09.2019 10:3030.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП919965Дата и время вскрытия заявок Реализация габионов в п. Куликово, Калиниградская обл.Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2019 12:0030.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919965Подведение итогов не позднее Реализация габионов в п. Куликово, Калиниградская обл.Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация габионов в п. Куликово, Калиниградская обл.
Начальная цена
2 831,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прилагаемому перечню
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз (п. Куликово, Калиниградская обл.)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
25.9
Документация лота
Кол-во: 2175
Кол-во: 576
Кол-во: 80