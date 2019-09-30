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    Главная / Торги / Реализация габионов в п. Куликово, Калиниградская обл.

    Реализация габионов в п. Куликово, Калиниградская обл.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919965Дата и время окончания срока приема заявок Реализация габионов в п. Куликово, Калиниградская обл.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП919965

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация габионов в п. Куликово, Калиниградская обл.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.07.2019 14:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Габионы (список МТР)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.grishin@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гришин Никита Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация габионов в п. Куликово, Калиниградская обл.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919965Дата и время окончания срока приема заявок Реализация габионов в п. Куликово, Калиниградская обл.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2019 10:3030.09.2019 10:3030.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП919965Дата и время вскрытия заявок Реализация габионов в п. Куликово, Калиниградская обл.Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2019 12:0030.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919965Подведение итогов не позднее Реализация габионов в п. Куликово, Калиниградская обл.Москва

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    30.09.201930.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919965Подведение итогов не позднее Реализация габионов в п. Куликово, Калиниградская обл.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация габионов в п. Куликово, Калиниградская обл.

    Начальная цена

    2 831,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемому перечню

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз (п. Куликово, Калиниградская обл.)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Габионы (список МТР)

    18.07.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Габион Джамбо 6х2х0,5 С80 ф2,7/3,7мм ЦП ТУ 1275-001-42873191-2009 ГОСТ Р 52132-2003"

    Кол-во: 2175

    "Позиция 2"

    "Габион Джамбо 6х2х0,5 С80 ф2,7/3,7мм ЦП ТУ 1275-001-42873191-2009 ГОСТ Р 52132-2003"

    Кол-во: 576

    "Позиция 3"

    "Габион матрацно-тюфячный ГИ-М-3х2х0,3-С60-2,7-Ц ТУ 1275-007-89632342-2012, ГОСТ Р 52132-2003"

    Кол-во: 80

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