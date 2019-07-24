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    Главная / Торги / Строительные работы торгового помещения в ТЦ "Саларис"

    Строительные работы торгового помещения в ТЦ "Саларис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.07.2019 12:0024.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919794Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы помещения в ТЦ"Саларис"ТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП919794

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строительные работы торгового помещения в ТЦ "Саларис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.07.2019 11:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ЭЛЕГИЯ
    Все закупки и тендеры ЭЛЕГИЯ

    Юридический адрес

    445040, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, Ворошилова, д 17,эт.2оф 202в

    Почтовый адрес

    445040, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, Ворошилова, д 17,эт.2оф 202в

    Контактный телефон

    +7 966 195-03-66

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    1950366@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трофимова Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, строительные работы, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис

    Список лотов

    Лот 1

    Строительно-монтажные работы помещения в ТЦ"Саларис"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.07.2019 12:00 GMT +324.07.2019 12:0024.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919794Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы помещения в ТЦ"Саларис"Тольятти

    Дата и время вскрытия заявок

    24.07.2019 12:00GMT +324.07.2019 12:0024.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП919794Дата и время вскрытия заявок Строительно-монтажные работы помещения в ТЦ"Саларис"Тольятти

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.07.201924.07.2019 12:0024.07.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП919794Дата окончания срока рассмотрения заявок Строительно-монтажные работы помещения в ТЦ"Саларис"Тольятти

    Подведение итогов не позднее

    24.07.2019 13:0024.07.2019 13:0024.07.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919794Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы помещения в ТЦ"Саларис"Тольятти

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    24.07.201924.07.2019 13:0024.07.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919794Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы помещения в ТЦ"Саларис"Тольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительно-монтажные работы помещения в ТЦ"Саларис"

    Начальная цена

    1 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭЛЕГИЯ
    Все закупки и тендеры ЭЛЕГИЯ

    Адрес местонахождения

    445040, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, Ворошилова, д 17,эт.2оф 202в

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство отделочных, очистных работ, прочие строительные работы"

    Кол-во: 1

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