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Номер извещения
ГП919794
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительные работы торгового помещения в ТЦ "Саларис"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
17.07.2019 11:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445040, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, Ворошилова, д 17,эт.2оф 202в
Почтовый адрес
445040, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, Ворошилова, д 17,эт.2оф 202в
Контактный телефон
+7 966 195-03-66
Факс
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Адрес электронной почты
1950366@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трофимова Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Тольятти
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Строительно-монтажные работы помещения в ТЦ"Саларис"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2019 12:00 GMT +324.07.2019 12:0024.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919794Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы помещения в ТЦ"Саларис"Тольятти
Дата и время вскрытия заявок
24.07.2019 12:00GMT +324.07.2019 12:0024.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП919794Дата и время вскрытия заявок Строительно-монтажные работы помещения в ТЦ"Саларис"Тольятти
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.07.201924.07.2019 12:0024.07.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП919794Дата окончания срока рассмотрения заявок Строительно-монтажные работы помещения в ТЦ"Саларис"Тольятти
Подведение итогов не позднее
24.07.2019 13:0024.07.2019 13:0024.07.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919794Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы помещения в ТЦ"Саларис"Тольятти
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительно-монтажные работы помещения в ТЦ"Саларис"
Начальная цена
1 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
445040, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, Ворошилова, д 17,эт.2оф 202в
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1