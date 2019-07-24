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    Главная / Торги / Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.

    Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.07.2019 00:3024.07.2019 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919788Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП919788

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.07.2019 10:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тз

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19
    Все закупки и тендеры ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19

    Юридический адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101

    Почтовый адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101

    Контактный телефон

    +7 343 379-22-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    stroy_tender@avsgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матвеев Владимир Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование, проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.07.2019 00:30 GMT +324.07.2019 00:3024.07.2019 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919788Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.07.2019 00:3024.07.2019 00:3024.07.2019 00:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП919788Дата окончания срока рассмотрения заявок Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.Екатеринбург

    Дата и время проведения

    24.07.2019 03:0024.07.2019 03:0024.07.2019 03:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП919788Дата и время проведения Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    24.07.2019 04:3024.07.2019 04:3024.07.2019 04:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919788Подведение итогов не позднее Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.Екатеринбург

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.07.201924.07.2019 04:3024.07.2019 04:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919788Подведение итогов не позднее Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.

    Начальная цена

    290 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЕкатеринбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс 50%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19
    Все закупки и тендеры ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19

    Адрес местонахождения

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5."

    Кол-во: 1

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