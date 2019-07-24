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Номер извещения
ГП919788
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
17.07.2019 10:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101
Контактный телефон
+7 343 379-22-66
Факс
--
Адрес электронной почты
stroy_tender@avsgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матвеев Владимир Борисович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2019 00:30 GMT +324.07.2019 00:3024.07.2019 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919788Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.07.2019 00:3024.07.2019 00:3024.07.2019 00:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП919788Дата окончания срока рассмотрения заявок Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.Екатеринбург
Дата и время проведения
24.07.2019 03:0024.07.2019 03:0024.07.2019 03:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП919788Дата и время проведения Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.07.2019 04:3024.07.2019 04:3024.07.2019 04:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919788Подведение итогов не позднее Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.Екатеринбург
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектирование и монтаж охранно-пожарной системы по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.
Начальная цена
290 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЕкатеринбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19
Все закупки и тендеры ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101
42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1