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Номер извещения
ГП919785
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Производство электромонтажных работ в здании по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
17.07.2019 10:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101
Контактный телефон
+7 343 379-22-96
Факс
--
Адрес электронной почты
stroy_tender@avsgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матвеев Владимир Борисович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Производство электромонтажных работ в здании по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2019 03:30 GMT +324.07.2019 03:3024.07.2019 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919785Дата и время окончания срока приема заявок Производство электромонтажных работ в здании по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.07.2019 03:3024.07.2019 03:3024.07.2019 03:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП919785Дата окончания срока рассмотрения заявок Производство электромонтажных работ в здании по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.Екатеринбург
Дата и время проведения
24.07.2019 03:3024.07.2019 03:3024.07.2019 03:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП919785Дата и время проведения Производство электромонтажных работ в здании по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.07.2019 05:3024.07.2019 05:3024.07.2019 05:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919785Подведение итогов не позднее Производство электромонтажных работ в здании по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.Екатеринбург
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Производство электромонтажных работ в здании по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЕкатеринбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19
Все закупки и тендеры ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101
42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1